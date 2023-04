MG Cyberster, un Duetto alla cinese

MG Cyberster: la marca cinese alza la posta presentando un’auto sportiva che allarga una gamma fatta finora di Suv e modelli primo-prezzo come la MG4.

MG Cyberster, una rodaster dopo il successo MG4

La MG ha appena annunciato al Salone dell’Auto di Shanghai 2023 un nuovo capitolo della sua storia. Con la conferma ufficiale dei piani di produzione della Cyberster, un’auto sportiva 100% elettrica “ad alte prestazioni“, che a noi italiani può ricordare un mito come l’Alfa Romeo Duetto. Ma che, ovviamente, pesca soprattutto nella tradizione della MG quando la marca era di proprietà inglese, prima del passaggio sotto le insegne del colosso cinese SAIC Motors. Non a caso nel comunicato che accompagna le prime immagini della Cyberster si sottolinea che “la roadster a due posti segna il tanto atteso ritorno del celebre marchio MG alla produzione di auto sportive che l’hanno resa famosa”. E che “la Cyberster è pronta a portare la storia al passo con i tempi grazie al suo potente propulsore completamente elettrico“.

Porte ad apertura verticale: in vendita da noi in estate 2024

Carl Gotham, Advanced Design Director del Design Studio della compagnia a Londra, Marylebone, spiega: “La nostra intenzione era quella di creare una roadster completamente nuova, pronta per una nuova generazione di guidatori di auto sportive. E che aprisse un nuovo capitolo per MG audace e avvincente. Creando un design rispettoso dell’illustre passato del marchio e che ne riportasse in auge la vena sportiva. Pur avendo assolutamente chiaro che doveva guardare al futuro, essere moderna esattamente come le MG di oggi, in sintonia con la rapida transizione verso i veicoli elettrici“. Lo stile della Cyberster vuole rendere omaggio alle roadster del passato del brand MG. Con il frontale allungato e il muso basso. Ma anche con nuove caratteristiche come le porte ad apertura verticale. L’arrivo sul mercato di MG Cyberster è previsto in Europa nell’estate 2024.

