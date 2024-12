MG Cyberster da 63 mila euro

MG Cyberster a 63 mila euro (o 68 mila nella versione da 510 CV9): la marca cinese apre gli ordini del top di gamma, disegnato nel Centro Stile di Londra.

MG Cyberster con trazione dietro o 4×4: il top di gamma con 510 Cv

La MG Cyberster arriva con uno stile peculiare, sottolineato dalle portiere ad apertura verticale. Con una sezione inferiore del frontale in cui una piccola griglia richiama il design di un’icona MG del passato, nell’epoca British: la MG B del 1962. Equipaggiata con due motori elettrici, uno per ogni asse, e una batteria NMC da 77 kWh, la Cyberster è disponibile nelle due configurazioni a trazione integrale AWD. Con potenza massima di 510CV/375kW e coppia massima di 725 Nm e un prezzo di listino chiavi in mano di 68.000 euro. Per la trazione posteriore RWD la potenza è pari a 340CV/250kW con coppia massima di 475Nm e un listino chiavi in mano pari a 63.000 euro. Per entrambe 4.535 cm di lunghezza con un interasse pari a 2.690 mm, 2.110 mm (specchi inclusi) la larghezza e 1.329 mm l’altezza.

Proprietà cinese, ma design nato a Londra nel SAIC Advanced

Tutta la gamma MG offre una garanzia del costruttore di 7 anni/150.000 km. La genesi di MG Cyberster è passata per un percorso di sviluppo iniziato nel 2017. Al Salone di Shanghai, con il concept E-motion, il costruttore aveva manifestato la sua intenzione di voler tornare alle radici British. E la paternità del design non poteva che essere del Team guidato da Carl Gotham, direttore del SAIC Advanced di Londra. Quii designer hanno potuto attingere all’eredità del brand. Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy, commenta:”Siamo estremamente grati a tutto il team del design studio di Londra per questa nuova emozione, una roadster che incarna a pieno il carattere MG. Rappresenta davvero la sintesi perfetta di passato, presente e futuro. Emozione pura, stile ed eleganza, una cura dei dettagli di altissimo livello, che trasmette concretamente le aspettative di SAIC in questo nuovo capitolo della storia MG.”

