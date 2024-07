MG, anche l’Italia, a Tortona, ha il suo magazzino ricambi

Detto, fatto: come ci aveva anticipato il general manager di MG Italia Andrea Bartolomeo in questa intervista, il costruttore cinese SAIC ha scelto l’Italia per un nuovo magazzino ricambi in Europa, già operativo da oggi. E’ a Tortona (AL) e potrà ospitare 20.000 parti di ricambio, riducendo i tempi di consegna in tutta Italia a sole 24 ore in tutta Italia.

In uno spazio di 3.000 mq all’interno della struttura del partner Arcese, saranno stoccati i ricambi MG destinati ai clienti italiani. Tortona è strategica perchè si trova nello snodo autostradale tra Torino e Milano, a poca distanza dal porto di Genova per la ricezione dei 40 container che lo riforniranno mensilmente delle 20 mila parti di ricambio necessarie.

20 mila parti di ricambio per i 60.000 clienti MG in Italia. Consegne in 24-48 ore.

In tre anni Italia MG ha già acquisito 60.000 clienti. Il magazzino assicurerà loro un livello di servizio superiore, con una fill-rate superiore al 95%. I tempi di consegna si ridurranno in modo significativo (24-48 ore in ogni MG Store) rispetto a quelli fin qui garantiti dal magazzino in Olanda.

Andrea Bartolomeo, Country Manager MG e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato: «L’apertura del magazzino ricambi rappresenta un traguardo molto importante nel percorso di crescita del nostro brand e di consolidamento dell’organizzazione sul mercato italiano. L’apprezzamento che i clienti italiani hanno

dimostrato verso i nostri prodotti ci riempie di orgoglio ma allo stesso tempo ci fa sentire la grande responsabilità che abbiamo nei loro confronti di rispondere con un servizio sempre più efficiente. Stiamo lavorando intensamente sul piano della logistica e l’inaugurazione del magazzino è uno degli elementi che rende tangibile il nostro impegno. Inoltre la presenza del magazzino ricambi sul territorio italiano ci consente un maggiore controllo di tutta la filiera di approvvigionamento e una gestione più puntuale

delle esigenze specifiche dei clienti italiani massimizzando l’efficienza della risposta e i tempi di consegna che ci consentiranno di evadere gli ordini praticamente in tempo

reale».



Il magazzino MG di Tortona è concepito anche in ottica di sostenibilità, infatti è dotato di tecnologie per il risparmio energetico e utilizza mezzi di trasporto di ultima generazione per contenere l’impatto delle emissioni in atmosfera.

