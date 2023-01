MG alza i prezzi: la 4 parte da 30.790

MG alza i prezzi e i suo modello di punta, la MG, supera la soglia dei 30 mila euro: ora si parte da 30.790, per la versione con batteria da 51 kWh.

MG alza i prezzi della gamma elettrica: rincari da 200 a 2.000 euro

Evidentemente anche i marchi cinesi accusano il rincaro dei costi delle materie prime. E così la MG da gennaio ha ritoccato il listino dei suoi quattro modelli elettrici. Questo mentre inizia un periodo cruciale per capire le reali potenzialità in Italia del marchio del gruppo SAIC, nato sulle ceneri di quello che fu un mitico brand inglese. Il 2022 è stato un anno di transizione, servito per completare la gamma e mettere a punto la rete commerciale. In tutto si sono vendute 655 MG elettriche, così divise: 246 ZS, 236 Marvel R, 123 MG4 e 50 MG5. Per il 2023 i prezzi rimangono invariati per la Marvel R nel solo allestimento Comfort, mentre crescono per tutte le altre versioni. In particolare la ZS EV aumenta di 200 euro, con prezzi che partono ora da 34.990. La MG 5 rincara anch’essa di 200 euro a 34.990. La Marvel R versioni Luxury e Performance di 2.000 euro con prezzi da 42.690.

La MG4 ora parte da 30.790 euro, più messa su strada, meno incentivi

Il modello di punta, la MG 4, rincara invece di 800 euro. Ora parte da 30.790 euro per la versione d’attacco, quella con 51 kWh di batteria e un’autonomia fino a 350 km. Chi vuole una maggiore percorrenza, e sceglie quindi la versione con batteria da 64 kWh, deve pagare invece 34.790 euro. O 36.790 per la versione più lussuosa. Tutti questi prezzi non comprendono né l’incentivo statale (3 mila euro o 5 mila con rottamazione), né l’aggravio della messa su strada (790,43 euro per tutti i modelli). SAIC Motor Italy fa sapere di avere comunque previsto anche per il primo trimestre 2023 sconti che variano da 700 ai 2.000 euro a seconda dei modelli. Ricordiamo che la redazione di Vaielettrico ha votato la MG4 Auto Elettrica dell’anno 2022, riconoscendone il rapporto qualità prezzo decisamente interessante. Sotto trovate la cliccatissima VIDEO-PROVA firmata da Paolo Mariano.