Mezzo milione di Leaf vendute, altro che nicchia

Mezzo milione di Leaf vendute nel mondo: l’auto n. 500.000 è stata consegnata a una cliente norvegese. Insomma, l’elettrico sta uscendo dalla nicchia…

Mezzo milione di Leaf, di cui 5.700 in Italia

In occasione del World EV Day, la Nissan ha celebrato il traguardo di 500.000 LEAF prodotte a livello globale. Il traguardo arriva a quasi 10 anni dal lancio del primo modello ed è stato raggiunto nello stabilimento Nissan di Sunderland, in Inghilterra. Qui sono state prodotte oltre 175.000 Leaf dal 2013, di cui circa 5.700 unità circolanti sul territorio italiano. La proprietaria della Nissan LEAF numero 500.000, come dicevamo, è una signora norvegese, Maria Jansen, che si è fatta immortalare felice con la sua nuova auto. La Leaf viene venduta in Giappone già dal 2010 (qui altre info). La Nissan calcola che in questi 10 anni, con oltre 14,8 miliardi di km percorsi, i proprietari di LEAF hanno risparmiato all’ambiente 2,4 milioni di tonnellate di CO 2 .

Da noi è ottava tra le elettriche più richieste

“Nel corso dei lockdown, i consumatori hanno avuto modo di sperimentare cosa significa vivere con un’aria più pulita e un minore inquinamento acustico”, ha commentato Helen Perry, capo della divisione Passenger cars and infrastructures di Nissan Europa. “Oggi più che mai, sono pronti a compiere passi concreti verso un futuro più sostenibile”. La Nissan può dire con ragione di essere stata un pioniere con la Leaf, un modello che ha dimostrato che l’elettrico era un’alternativa concreta alle auto tradizionali.

Anche se negli ultimi mesi il ritmo delle vendite è rallentato, anche a causa di una concorrenza sempre più folta e agguerrita. In Italia, per esempio, la Leaf è solo all’ottavo posto tra le elettriche più vendute nei primi 8 mesi dell’anno, con 575 auto consegnate contro le 787 del 2019. E anche a livello europeo ha perso terreno, probabilmente a causa di un rapporto prezzo-autonomia sul quale la Nissan dovrà lavorare. Resta il fatto che mezzo milione di Leaf vendute sono un grande traguardo.