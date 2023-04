Mezzi elettrici diversi, su Amazon c’è da impazzire

Mezzi elettrici diversi su Amazon. Una carrellata di e-bike, monopattini o come preferite chiamare tutto quello che serve a chi è stufo della normalità

Dal monopattino a quattro ruote da 400 W di potenza motore, a quello che invece di ruota ne monta una sola, enorme, con o senza manubrio. C’è da impazzire a farsi un giro su Amazon alla ricerca di qualcosa completamente diverso dalla solita e-bike o dal solito monopattino dalle piccole ruote e pedanina per i piedi.

Il primo esempio è un monopattino che però ha quattro ruote e il sedile anche piuttosto comodo. Quindi di monopattino ha solo il nome, ma è davvero adatto per muoversi in città magari in compagnia del proprio cane. Ha una portata di 200 kg grazie al motore brushless da 400 W. La batteria a dire il vero è un po’ scarsina e con i suoi 480 Wh e infatti l’autonomia dichiarata non supera i 35 km. Costo di poco superiore ai 2000 euro.

Per il resto però parliamo di un mezzo impossibile da ribaltare con le sue quattro ruote e un baricentro decisamente basso. Facile anche la salita e la posizione con la schiena eretta lo rende allettante per diverse età. Ha poi assorbimento degli urti rotanti ad alte prestazioni, non hanno paura degli urti, si adattano a varie strade, luci anteriori a LED ad alta definizione per garantire la sicurezza del viaggio. Oltre al sistema antifurto e la possibilità di richiudersi, ma occhio perché con 43 kg di peso parlare di portabilità è abbastanza arduo.

Al manubrio di una sola ruota

Se invece volete qualcosa di ancora meno ingombrante ecco XJZKA. Monopattino elettrico autobilanciato a una ruota. Non serve essere circensi per rimanere in sella perché è dotato di sellino e manubrio. Oltre che di una ruota gigante da 18 pollici che da sola vale l’equilibrio dell’intero sistema. E se non dovesse bastare ci sono anche due mini pedane che escono dai fianchi del monopattino per appoggiare i piedi.

Anche in questo caso il prezzo è di circa 2000 euro, anche se non è dato sapere che tipo di motore è montato. Quello che si sa è che con la fast charge si ha il massimo della carica in 45 minuti. E anche per questo monoruota l’autonomia si aggira intorno ai 30 km.

Sulla stessa lunghezza d’onda si assesta Zedaro con il suo monowheel auto-bilanciante. Infatti funziona per 3 minuti con il sistema di auto-bilanciamento intelligente e può controllare la velocità e la direzione a piedi. Il motore in questo caso è da 500 W di potenza per una autonomia intorno ai 30 km. Il costo è piuttosto elevato visto che sta intorno ai 4.000 euro.

Mezzi elettrici diversi: senza mani

Se invece siete più spericolati e vi sentite in grado di muovervi senza manubrio, allora il divertimento è infinito. Perché sono tanti i mezzi elettrici su Amazon a disposizione di chi ha sempre sognato di scorrazzare come al circo. Come ad esempio il monociclo Immotion, un mostro da 70 km/h di velocità massima e 2500 euro di costo. In realtà esiste una linea completa di questi monoruota con motori dai 550 W ai 2800 W e costi variabili tra 690 e 2.700 euro.

Con Immotion si fa sul serio visto che parliamo di un motore da 250 kW e limitatore di velocità assestato sui 25 km/h, ma come sappiamo è facile andare dove ci porta la velocità massima di cui è capace. Il tutto con una autonomia di 160 km per un mezzo mezzo (è proprio il caso di dirlo) che monta una ruota tassellata da 16 pollici per 3 di larghezza. Il peso totale è di 29 kg e quello di portata 120 kg. Un sensore di luce integrato accende e spegne automaticamente il faro anteriore a 4 luci e 12 W di potenza. Immotion ha anche un cavalletto e una piccola leva a scomparsa per portarlo con noi a spinta quando non serve correre.

Insomma c’è da perdere la testa alla ricerca di mezzi elettrici diversi dalle e-bike o dai monopattini canonici. Ma va anche tenuta sempre ferma sulle spalle una volta presa la strada perché è vero che le aziende consentono velocità inaudite, ma la sicurezza stradale e il codice non ammettono ignoranza.

