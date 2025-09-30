Mezza Italia fuori incentivi: petizione su Change.org







Mezza Italia fuori incentivi in arrivo da metà ottobre : la protesta si ingrossa con ogni mezzo. Compreso Change.org, con una petizione lanciata da un lettore di Viterbo.

Mezza Italia fuori incentivi: “Esclusi i pendolari, che fanno più emissioni”

Ecco la mail che ci ha lanciato l’ideatore della petizione, che appoggiamo in pieno: “Seguo Vaielettrico da tempo e conosco la vostra battaglia per una transizione elettrica equa. Vi scrivo perché vivo sulla mia pelle il paradosso del decreto incentivi 2025. Sono Daniele Arcangeli, pendolare da Viterbo. Ogni giorno percorro 80 km, vorrei passare all’elettrico, ma sono escluso dagli 11.000€ perché non risiedo in una FUA. Il decreto premia chi risiede dentro le aree urbane funzionali. Ma esclude chi ogni giorno ci lavora e genera la maggior parte delle emissioni che la misura vuole ridurre.

Come sottoscrivere per battersi contro questo cortocircuito tecnico

Le FUA sono definite dai flussi di pendolarismo (metodologia ISTAT/OECD)

(metodologia ISTAT/OECD) Ma i pendolari sono esclusi s e non hanno residenza formale nell’area

e non hanno residenza formale nell’area In più i dati FUA sono fermi al 2011 (ISTAT pubblicherà quelli 2021 a novembre)

Ho lanciato una petizione su Change.org per incentivi più inclusivi. La proposta: ‘certificato di pendolarismo‘ come requisito alternativo alla residenza. Attestato con contratto/busta paga e controlli a campione. Costo invariato, solo più equo ed efficace. Il rischio: senza i pendolari, il target PNRR (39.000 veicoli entro giugno 2026) difficilmente sarà raggiunto. E milioni di lavoratori esclusi ingiustamente continueranno a comprare diesel“.

