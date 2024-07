Mettono le colonnine nel nulla, poi per forza i prezzi sono alti…Claudio segnala da Parma un’installazione in posizione poco o nulla frequentata. Vaielettrico : risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Mettono le colonnine nel nulla: “A Parma guarda dove le hanno installate”

“Mi chiedo come può essere possibile andare avanti così. Oggi due situazioni interessanti: due colonnine ricarica Iren zona ospedale . Quando sono entrato una utilizzata come parcheggio da un SUV Porsche, ovviamente a benzina. Quando sono uscito una utilizzata da una Punto diesel targata BF…… anni circa 25. Poi sono passato da un centro commerciale e qui si capisce chiaramente come mai un kWh costa più di un euro ( vedi foto allegate ). Sarei curioso di sapere quante auto sono state caricate in questi anni di onorato servizio delle colonnine Plenitude in questione, ovviamente posizionate dopo lunghi studi. Chissà se nei prossimi mesi ne vedrò affiancate altre, dati i 639 milioni del PNRR gentilmente offerti da noi che paghiamo le tasse . Per rientrare dalle spese quanto dovrebbe costare un kWh e quanti anni servirebbero?“. Claudio Vedrini Torricelli

In certe fasi si è puntato a fare numero, più che a fare ricariche…

Risposta. L’impressione è che in una prima fase si sia puntato soprattutto a raggiungere i target di installazione, senza stare a guardare se le location erano adatte o meno. A volte, poi, sono stati i Comuni a concedere solo aree improbabili, a loro volta per poter dire di disporre du un certo numero di colonnine, ma senza offrire un vero servizio. Ciliegina sulla torta: spesso c’erano in ballo sostanziosi contributi pubblici, con ravvicinate date di scadenza. E anche questo ha portato installazioni frettolose in zone decentrate quanto improbabili. Insomma, tutto questo ha portato ai bassissimi tassi di utilizzo medio di cui si continua a sentir parlare, senza che peraltro si vedano mai statistiche ufficiali. Ora dovrebbe esserci una maggiore consapevolezza di quali location privilegiare, evitando gli angoli più reconditi in cui le erbacce crescono indisturbate.

