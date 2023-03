Mettono le colonnine, ma non le attivano: perché?

Risposta. Da 5 anni l’associazione di settore, Motus-e, lavora per sbrogliare la matassa burocratica che sta a monte delle installazioni. Già è una faticaccia concordare con i Comuni le location in cui piazzare le colonnine. Ma spesso c’è la beffa che, quando tutto è pronto, le ricariche se ne stanno lì inscatolate in attesa dell’allaccio alla rete e delle ultime autorizzazioni. Fino a qualche anno fa occorrevano in media 250 giorni per attivare una colonnina, con il caso limite di Roma, in cui i tempi erano ancora più lunghi. Poi uno dei tanti Decreti Semplificazioni ha permesso di accelerare i tempi. Consentendo alle varie società coinvolte di presentare domande congiunte per i lavori di installazione e connessione alla rete elettrica. A quanto pare, però, non in tutti i Comuni si procede con la dovuta celerità. E pensi che Novara tra le città non è certo tra le peggiori. È al 5° posto in Italia per numero punti di ricarica ogni 10 mila abitanti, 8. Preceduta solo da Piacenza (11,8), Ravenna (9,7), Terni ((9,3) e Parma (8,3).

