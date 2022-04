Metti la wallbox? Attento al “pregiudizio”…

Per procedere all’installazione di una wallbox in abito condominiale è necessario considerare tutta una serie di limiti tecnici e soprattutto legali, in particolare il cosiddetto “pregiudizio”. Ecco uno spunto spesso un po’ trascurato, che però può farvi evitare problemi nell’immediato e nel futuro.

di Alessandro D’Aiuto

Se parliamo di ricarica domestica in ambito condominiale, la corretta gestione di “diritti e doveri” del singolo nei confronti degli altri condomini diverrà una delle tematiche che via via si faranno sempre più attuali. L’installazione di un punto di ricarica deve ovviamente rispondere a tutta una serie, anche piuttosto lunga, di requisiti tecnici. Qualsiasi persona competente (sia esso un elettricista, sia esso un fornitore di materiali tipo wallbox) deve essere in grado di rispettarli.

Per mia esperienza posso però affermare che a volte queste persone senza nessuna colpa (non è il loro mestiere…) non hanno sempre “l’occhio avanti” su alcune sottigliezze che potremmo definire di tipo “consuetudinario” e che sfociano nel versante legale della cosa.

Giova dire fin da subito che la materia è talmente nuova e ancora tutta “in fieri” che è difficile stabilire uno standard “codificato”. Nondimeno vi sottopongo una questione che potrebbe aiutarvi a conseguire l’obiettivo senza che a posteriori ci possa essere qualcuno che più o meno legittimamente possa aver qualcosa da ridire.

In linea di massima, all’interno di un condominio, ci sono due tipologie di parcheggio. Il posto auto di proprietà (sia chiuso, il classico box, sia “aperto e delimitato da strisce o assimilabili). Oppure il posto auto assegnato in uso ad un singolo condomino/appartamento ma di proprietà delle parti comuni.

Nel primo caso, quando tecnicamente possibile, è in genere abbastanza facile far valere il buon diritto ad allacciarsi al proprio contatore privato. Nel secondo caso (che in questa sede tralasciamo) le cose possono essere più complicate ma non per questo dare per forza un esito negativo.

I guai cominciano nelle “parti comuni”

Partiamo dal caso più facile: box/posto auto di proprietà. Sia esso di pertinenza all’abitazione (e quindi 99% segnato sulla medesima scheda catastale) sia esso reso pertinenza o meno della medesima in virtù di successivo atto notarile, in ogni caso rientra tra i beni di proprietà registrati al catasto. In una frase: roba ufficialmente vostra.

In questo caso, stante la fattibilità tecnica e tutti gli eventuali limiti di legge (norme tecnico/installative, pompieri, limiti tecnico legali per la fornitura elettrica etc) , in linea di principio da un punto di vista potremmo quasi dire “costituzionale” nessuno vi può impedire di disporre del vostro bene come meglio preferite e attrezzarlo secondo i vostri desideri e i vostri comodi.

Soddisfatto tutto ciò, nessuno nel condominio vi può negare per puro e semplice principio (o capriccio…) di installare nel vostro box un punto di ricarica allacciato al vostro contatore privato. Tralasciando gli aspetti tecnici, desidero però concentrarmi sul discorso spesso poco considerato dell’attraversamento delle parti comuni. Questo infatti è un aspetto che se non viene correttamente affrontato può portare a discussioni e perché no al fallimento dell’impresa.

Le parti comuni per definizione sono tutti quegli spazi che non fanno capo ai privati condomini. Ma non sono “di nessuno”. Sono “di tutti”. Di conseguenza a tutti è consentito usufruirne, anche a fini privati. Purché però nell’installazione della wallbox non si arrechi pregiudizio alla sicurezza o ai diritti di tutti gli altri condomini. La questione dei “pregiudizi” è un aspetto/concetto fondamentale.

Le mille sfumature del “pregiudizio”

Parlando di impianti elettrici, è superfluo spiegare quale potrebbe essere un “pregiudizio” in termini di sicurezza. Partiamo tutti dal presupposto che si vuol fare un lavoro sicuro al 100%. Resta però un pregiudizio di tipo “legale” che deve essere tassativamente rispettato.

Per esempio: se per tirare il mio filo per l’alimentazione della wallbox io passo dall’unico piccolo “buco” disponibile tra la sala contatori e il locale garage, io sto creando un pregiudizio nei confronti di tutti i condomini che in un secondo momento vorranno fare il medesimo lavoro.

Oppure: se per fare il mio impianto, per quanto a regola d’arte, per un qualsiasi motivo io non lascio o non ho spazio sufficiente nel locale contatori a che in futuro tutti quanti (fino all’ultimo) possano fare altrettanto… Io sto creando un pregiudizio e in prospettiva potrò avere dei problemi in futuro.

Addirittura si può affermare che se il percorso del mio filo nell’attraversamento delle parti comuni non rispetta almeno un minimo criterio estetico, per quanto possa sembrare incredibile anche questo può rappresentare un valido pregiudizio. E si potrebbe continuare a lungo.

Come avrete capito, sto portando apposta degli esempi forse un po’ estremi ma spero utili per farvi comprendere il concetto.

In sostanza il principio è il seguente: se eseguite un lavoro (per quanto a vostre spese) che prevede l’attraversamento ex novo delle parti comuni voi state creando un precedente. E se lo avete fatto voi, allora in futuro devono poterlo fare anche tutti gli altri fino all’ultimo, e ragionevolmente con la medesima facilità.

Meglio prevenire che dover rimediare

Se prefiguriamo un caso limite possiamo ritenere come molto probabile che il primo condomino che in futuro non riuscisse ad installare un punto di ricarica nel suo box perché si fossero creati degli impedimenti di qualsiasi natura per “negligenza” di chi ha fatto in precedenza il medesimo lavoro, questi potrebbe addirittura trovare un giudice che impone di smantellare quanto già legittimamente fatto (o tutti o nessuno). Caso limite, ripeto, ma non irreale e soprattutto spero abbastanza esemplificativo della “delicatezza” di questa materia.

Di conseguenza, in sede di progettazione, vi consiglio caldamente di “rompere le scatole” al vostro tecnico affinché tenga adeguatamente in considerazione anche tale questione. Per esperienza personale, infatti, so che questo non sempre avviene. E in futuro potrebbe crearvi delle discussioni fastidiose di cui penso tutti vorremmo fare a meno.

