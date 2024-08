Mettetele nei distributori le ricariche, senza rubarci spazio

Mettetele nei distributori le ricariche, senza rubare spazio nelle città, già troppo congestionate: è la richiesta-proposta di Davide, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Mettetele nei distributori, invece di togliere parcheggi nelle città, perché non si fa?

“N on ho un’auto elettrica, né tantomeno ne potrò avere una. Non ho possibilità economica per montare il fotovoltaico a casa, non ho un box per la wallbox, né i soldi per un’auto. Continuo a girare con una Clio diesel di 20 anni. E credo che molti siano nella mia situazione. Premesso questo, non ho nulla contro l’elettrico.Vi leggo spesso, soprattutto per quanto riguarda le lamentele su colonnine occupate o non funzionanti (leggere notizie su elettriche nuove mi fa solo sentire povero). Leggendo queste storie mi viene una domanda, senza cattiveria o malizia. Ma perché le colonnine devono stare nei parcheggi e non nei distribuitori? Perché i distributori di benzina non trovano il modo di installare qualche colonnina? Perché togliere parcheggi nelle città già carenti? Ovviamente vale per entrambi (termiche e elettriche). Immaginate se la maggioranza di auto fosse elettrica. Aumenterebbero le colonnine e diminuirebbero i parcheggi e prima o poi qualcuno occuperà gli stalli elettrici…. con un’auto elettrica. Ripeto: nessuna critica all’elettrico. Ma forse mi sfugge qualcosa e chiedo a chi ne sa di più“. Davide

Non bastano le stazioni di servizio…

Risposta. Le colonnine in molti distributori ci sono già. L’Eni ha messo le sue Be Charge nelle maggiori stazioni di servizio. Mentre un altro grande operatore come IP ha creato una società che si occupa anche di questo, IPlanet. Enel X, a sua volta, ha stretto accordi con altri gestori, tra cui Q8. Non sappiamo con quali risultati, perché non vengono divulgate informazioni in proposito, ma è evidente che limitare le colonnine ai distributori non può bastare. Serve una rete di ricarica, anche lenta, molto più capillare, un obiettivo che si può raggiungere con un minimo di studio dei territori comunali senza togliere spazio ai parcheggi. O, comunque, facendolo in modo marginale, dato che un’auto in ricarica è anch’essa un veicolo in sosta. Purtroppo finora le installazioni sono state fatte un po’ a casaccio, con colonnine in zone che in certi giorni dell’anno sono interdette al traffico. Si può e si deve fare meglio, rispettando i diritti di tutti. Le colonnine in molti distributori ci sono già.ha messo le suenelle maggiori stazioni di servizio. Mentre un altro grande operatore comeche si occupa anche di questo,a sua volta, ha stretto accordi con altri gestori, tra cuiNon sappiamo con quali risultati, perché non vengono divulgate informazioni in proposito, ma è evidente cheServe una rete di ricarica, anche lenta, molto più capillare, un obiettivo che si può raggiungere con un minimo di studio dei territori comunali. O, comunque, facendolo in modo marginale, dato che un’auto in ricarica è anch’essa un veicolo in sosta. Purtroppo finora le installazioni sono state fatte un po’ a casaccio, con colonnine in zone che in certi giorni dell’anno. Si può e si deve fare meglio, rispettando i diritti di tutti.