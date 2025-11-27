Metterò una wallbox nel parcheggio della mia pizzeria. Consigli?

Una wallbox nel parcheggio dell’azienda (un ristorante pizzeria) per ricaricare l’auto privata ma anche, su richiesta, quella dei clienti: Alessandro ci chiede qualche consiglio, Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Servirà a me, ma anche ai miei clienti

“Vi scrivo per avere qualche informazione riguardo l’acquisto di una wallbox. Guido un’auto elettrica con grande soddisfazione ormai da qualche mese e l’ho sempre ricaricata nel parcheggio della mia attività, ristorante con pizzeria, con una semplice presa schuko. Recentemente abbiamo fatto alcuni lavori di ristrutturazione nel parcheggio e abbiamo predisposto uno spazio per l’installazione di una colonnina wallbox.

Ho fatto una ricerca su internet e l’offerta è talmente ampia che non so cosa pigliare. Sapreste darmi qualche suggerimento o consiglio per l’acquisto? Considerando che abbiamo un impianto fotovoltaico da 20 kw e una potenza di contatore 2G di 25 KW. L’utilizzo sarebbe prevalentemente privato, però non escludo di farlo utilizzare su richiesta, ai clienti del ristorante.

La colonnina è in uno spazio all’aperto a circa 2 metri di distanza dal contatore. Ho fatto fare un paio di preventivi ma la differenza di prezzo era notevole; da un minimo di 800 euro circa a un max di 7000 euro da un’azienda leader del settore. Tutte proponevano wallbox da 11 – 22 KW.

Quali sono i parametri da considerare per la scelta? Una delle proposte ricevute, mi forniva la wallbox già predisposta per l’installazione, con la loro assistenza, da un nostro elettricista.

Per l’installazione è necessario il progetto di un tecnico?„ Alessandro Zerbini

Nessuna burocrazia. Ma se vuole farsi pagare…

Risposta- Installando la wallbox in uno spazio privato e all’aperto non c’è nessuna necessità di richiedere un progetto; può affidarsi al suo elettricista senza alcun passaggio burocratico.

Se intende offrire la ricarica ai clienti, non dovrà nemmeno preoccuparsi di installare un dispositivo in grado di contabilizzare i kWh erogati. Tenga presente che la potenza di ricarica in AC delle auto elettriche varia da 7,4 a 11 kW (e 3 kW al massimo per le ibride plug-in). Quindi può facilmente calcolare il costo a suo carico per ogni ora di permanenza di un cliente nel suo esercizio.

In questo caso dovrà optare per una wallbox con due caratteristiche principali: il bilanciamento dei carichi per evitare sovraccarichi e l’integrazione con il suo impianto fotovoltaico per massimizzare l’autoconsumo. Sul mercato trova tante wallbox con queste caratteristiche, a prezzi che non dovrebbero superare i 1.500 euro. E con un migliaio di euro in più, anche con la possibilità di collegare due vetture contemporaneamente. Si ricordi anche che molte Regioni offrono incentivi per l’installazione di wallbox nelle strutture ricettiva.

Se opterà per offrire il servizio a pagamento dovrà risolvere qualche problema in più. Sia lato wallbox, che dovrà registrare i prelievi dei clienti, sia lato amministrativo-contabile. Può addirittura affidarsi ad operatori specializzati (per esempio Repower oppure Sagelio) che si occupano di entrambi gli aspetti, gestione contabile compresa. Addirittura inserendo il suo impianto nelle loro App – come privato ad uso pubblico – dandone visibilità all’esterno.