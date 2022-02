Metano super caro: petizione al governo

Metano super caro: le associazioni che rappresentano gli automobilisti lanciano una petizione per sensibilizzare il governo. Richiesta: ridurre l’IVA dal 22 al 5%.

Metano super caro: raccolta firme da inviare al governo

Dallo scorso ottobre l’aumento vertiginoso del costo del gas naturale sta colpendo senza sosta il settore del metano per autotrazione. Negli ultimi mesi Assogasmetano e Federmetano hanno sollecitato l’attenzione del Governo sulla crisi dei prezzi. Ma ora lamentano che non è arrivato alcun sostegno. Queste le richieste:

• riduzione dell’IVA dal 22% al 5% anche per il metano a uso autotrazione (già accordata agli altri usi di gas civile e industriale)

• un credito d’imposta alle aziende di trasporto che utilizzano veicoli a gas naturale.

Le due associazioni da tempo “sottolineano le gravi ripercussioni che l’attuale crisi dei prezzi sta avendo su un comparto che conta oltre 1 milione di veicoli a gas naturale. Di cui più di 2.000 camion a CNG, 3.800 a LNG e 5.000 bus; 1500 stazioni di rifornimento, di cui 110 di LNG e circa 20.000 lavoratori“.

Vendite di auto crollate anche in gennaio

Secondo Assogasmetano e Federmetano, “da mesi automobilisti e autotrasportatori sono stati messi in ginocchio, nella totale indifferenza del Governo. Per non parlare delle aziende di trasporto pubblico locale, già alle prese con le difficoltà della pandemia. E che, al centro di un impegnativo programma di rinnovo delle flotte, hanno scelto il metano per i nuovi mezzi. A conferma poi dell’importante ruolo che questo prodotto riveste nella fase di transizione ecologica, va sottolineato che attualmente già il 30% di metano distribuito è di origine rinnovabile (biometano)“. Con il metano super caro, anche le vendite di auto con questo tipo di alimentazione sono crollate. In gennaio la quota di mercato si è abbassata ancora, all’1,3%, con solo 1.421 immatricolazioni. Ai primi sei posti vetture del Gruppo Volkswagen. La Fiat, a lungo leader, si disinteressa a questo mercato: la Panda ora è solo 7°, con appena 73 auto vendute.