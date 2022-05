Metano per auto: tagliata l’Iva al 5%

Metano per auto: il governo azzera l’accisa e riduce l’Iva al 5%, accogliendo gli appelli di Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano.

Metano per auto: lo sconto si allinea a quello della benzina

Le associazioni hanno accolto count sospiro di sollievo le misure approvate dal Consiglio dei ministri. Revocando lo sciopero indetto per il 4, 5 e 6 maggio 2022. Il provvedimento del governo Draghi, oltre a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio 2022, include anche l’intervento sul metano. L’accisa sarà a zero euro per metro cubo ed è prevista una riduzione dell’Iva dal 22% al 5%. “Quanto ottenuto è il risultato di una battaglia portata avanti dalle tre associazioni da oltre otto mesi“, si legge in una nota. “E certamente costituisce un tassello importante per la tutela del settore del metano per autotrazione, pesantemente colpito dal caro prezzi”. Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano hanno voluto ringraziare i ministri Roberto Cingolani, Daniele Franco e Giancarlo Giorgetti “per la sensibilità dimostrata. Salvaguardando una riduzione del prezzo al consumo e un’eccellenza italiana funzionale alla decarbonizzazione“.

Un po’ di respiro a un settore ormai al collasso

La filiera del metano per autotrazione nel nostro Paese conta circa 20.000 addetti e oltre 1.500 punti vendita. Con 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale che hanno scelto il metano per la loro mobilità. Motivate, secondo le associazioni, “dall’economicità e dai vantaggi ecologici del gas naturale – e ben un 30% di biometano già distribuito in rete per uso autotrazione“. L’impennata dei prezzi in questi primi mesi del 2022 stava mettendo in ginocchio il settore e Assogasmetano aveva denunciato che molti impianti erano già stati chiusi. Le vendite di auto a gas, poi, sono da tempo in caduta verticale. Si è passati dalle 10.512 immatricolazioni del primo trimestre del 2021 alle 4.128 dello stesso periodo di quest’anno.

