Metano auto ancora giù, ottima notizia

Metano auto ancora giù, a seguire il calo delle quotazioni del gas: ottima notizia anche per i prezzi dell’energia elettrica, legati proprio a quelli del gas.

Metano ancora giù, in un mese calo di quasi un euro

I numeri parlano chiaro; nel giro di un mese i prezzi nei distributori di metano sono calati di quasi un euro al kg. Il dato emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 del 7 novembre. E riferisce di un prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,104 e 2,452 (no logo 2,147). Un mese fa il prezzo medio era tra 2,816 e 3,451 (no logo 2,829). Il calo segue l’alleggerimenti della bolletta gas anche per i consumatori domestici ancora nel mercato tutelato. Con l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell’Arera, si sono infatti potute intercettate le riduzioni di costo della materia prima delle ultime settimane. E la famiglia tipo per i consumi effettuati nel mese di ottobre, ha fatto sapere l’Arera il 3 novembre, riceverà una bolletta con una riduzione del -12,9% rispetto al 3° trimestre 2022.

I prezzi aggiornati per benzina, gasolio e GPL

Rimbalza all’insù, invece, il prezzo dei carburanti, nonostante le quotazioni internazionali in discesa su benzina e diesel. IP ha aumentato di due centesimi il prezzo raccomandato della verde. Ma le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano comunque oscillazioni minime. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è ora di 1,706 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,697 e 1,715 euro/litro (no logo 1,705).Il prezzo medio praticato del diesel self rimane a 1,865 euro/litro, con le compagnie tra 1,862 e 1,867 euro/litro (no logo 1,863). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio si porta a 1,852 euro/litro, con gli impianti di marca che praticano prezzi tra 1,802 e 1,901 euro/litro (no logo 1,760). La media del diesel servito è ferma a 2,008 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,948 e 2,068 euro/litro (no logo 1,915). I prezzi praticati del Gpl si posizionano infine tra 0,777 a 0,796 euro/litro (no logo 0,764).