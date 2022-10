Metano ancora in calo e anche le ricariche…

Metano ancora in calo e anche i prezzi delle ricariche sono destinati presto a scendere, come confermano gli stesso top manager del settore.

Metano ancora in calo e prezzi alla colonnina destinati a scendere

Il calo dei prezzi del gas (da cui dipende anche quello dell’energia elettrica) continua riflettersi sui prezzi del metano per le auto. E anche il costo delle ricariche è destinato a ridimensionarsi, come ha fatto presente il n.1 di una delle grandi aziende del settore, Johann Wohlfarter di Alperia. “#Quattroruote, siete in ritardo i prezzi energetici stanno scendendo e anche alla ricarica scenderanno” ha scritto il top manager alto-atesino in un polemico tweet nei confronti di un articolo che enfatizzattava ancora i rincari degli ultimi mesi. Aggiungendo poi che i prezzi del metano restano comunque astronomici: “Metano, come mai nessun titolo? Tir fermi per il caro gas!“. Secondo gli ultimi rilevamenti, il prezzo medio del metano auto al kg. si colloca tra 2,381 e 3,031 euro (no logo 2,378). Su livelli ancora altissimi, anche se lontano dai massimi delle settimane scorse. ll Gpl si posiziona invece tra 0,781 a 0,801 euro/litro (no logo 0,769).

Benzina e gasolio: prezzi in leggero calo

Quanto ai carburanti tradizionali, i prezzi appaiono in lievissimo calo, dopo gli aumenti (soprattutto del gasolio) dei giorni scorsi. Nel dettaglio, ecco l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 del 25 ottobre. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,692 euro/litro (contro il precedente 1,695), con i diversi marchi compresi tra 1,679 e 1,700 euro/litro (no logo 1,688). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,880 euro/litro (contro 1,883), con le compagnie tra 1,873 e 1,886 euro/litro (no logo 1,885). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,840 euro/litro (1,844 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,770 e 1,901 euro/litro (no logo 1,742). La media del diesel servito va a 2,024 euro/litro (contro 2,027), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,962 e 2,078 euro/litro (no logo 1,935).