Metano a marcia indietro e anche l’energia elettrica…

Metano ancora a marcia indietro: il calo riguarda sia i consumi domestici sia il metano per automazione E anche il prezzo dell’energia ne risentirà in positivo.

Si sa che il prezzo dell’energia elettrica è legato al prezzo del gas, da cui arrivano ancora segnali positivi. Nomisma Energia calcola che a ottobre gli aumenti nella bolletta saranno contenuti intorno al 5%, anziché del 70% come previsto un mese fa. A dirlo è il presidente Davide Tabarelli, alla vigilia della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell’Autorità per l’energia-Arera. Da novembre l’aggiornamento tariffario diventa mensile, non trimestrale. “Se fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%“, sottolinea Tabarelli. Meglio così. Anche perché segnali positivi arrivano ancora dal metano-auto. Il prezzo medio è ora tra 2,106 e 2,961 euro (no logo 2,214), secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati trasmessi all’Osservaprezzi del Mise dai gestori. I valori sono aggiornati all’1/11 e il calo è deciso: solo 20 giorni fa il prezzo medio era tra 2,816 e 3,451 (no logo 2,829)

In calo anche benzina, gasolio e GPL

I prezzi sono in calo anche per i carburanti, in particolare sul diesel. Vediamo il dettaglio. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è ora a 1,685 euro/litro ( 1,688 venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,678 e 1,691 euro/litro (no logo 1,684). Il prezzo medio praticato sul diesel self è invece di 1,867 euro/litro (contro 1,876), con le compagnie tra 1,863 e 1,871 euro/litro (no logo 1,868). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio è 1,833 euro/litro (1,838 venerdì), con gli impianti di marca che praticano prezzi tra 1,769 e 1,887 (no logo 1,740). La media del diesel servito è 2,011 euro/litro (2,020 venerdì), con i punti vendita delle compagnie a praticare prezzi medi compresi tra 1,951 e 2,069 euro/litro (no logo 1,921). I prezzi del Gpl si posizionano infine tra 0,779 a 0,796 euro/litro (no logo 0,767), anche qui in calo.

