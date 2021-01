Mestieri del futuro: il tecnico per le stazioni di ricarica

Mestieri del futuro: il tecnico per l’assistenza alle stazioni di ricarica per auto. Le colonnine non basta installarle, devono poi continuare a funzionare.

Mestieri del futuro: le colonnine aumentano e….

Ogni anno si installano in tutt’Italia migliaia di colonnine per auto elettriche e ibride plug-in. Secondo l’associazione di riferimento, Motus-e, già a fine 2020 erano attive 19.324 colonnine presso 9.709 stazioni, ma già oggi quota 20 mila è stata superata. Colonnine di ogni tipo, in AC e in DC, con potetze che vanno da 7 a 350 kW. Le sole auto elettriche in circolazione sono già più di 100 mila e raddoppieranno entro fine 2021, con una proporzionale domanda di ricarica. Ma le colonnine sono oggetti che hanno bisogno di manutenzione, un lavoro che non può essere certo demandato a operatori improvvisati. Ed ecco che in tutto il mondo sta emergendo il problema di dove trovare personale in grado di curare non solo l’installazione, ma soprattutto l’assistenza. Dato che non c’è nulla che irriti l’automobilista in viaggio che arrivare alla colonnina in cui ha pianificato la sosta e accorgersi che è fuori servizio. Non solo per un guasto, ma anche per un atto vandalico, eventualità sempre più frequente in tempi come questi.

Non basta chiamare un elettricista: costa e spesso non risolve il problema

Ci sono Paesi in cui il tema è ancora più pressante, dato che l’auto elettrica è già molto diffusa. Come gli Stati Uniti, patria del fenomeno Tesla. All’affannosa ricerca di tecnici per le colonnine di ricarica ha dedicato un interessante articolo il sito The Mobilist. Scoprendo che è un lavoro da 80 mila dollari all’anno che non richiede lauree in ingegneria, ma solo un corso di formazione da una settimana. La conferma viene da Kameale Terry, co-fondatore e CEO di ChargerHelp, un’azienda di Los Angeles che forma e impiega questi specialisti. Terry si è accorto che c’è una bella nicchia di mercato su cui lavorare. Quando qualcosa va storto in una delle circa 25.000 stazioni di ricarica della California, viene spesso convocato un elettricista. Con una serie di problemi, a partire dalla difficoltò di trovarne uno libero, visti i tanti impegni. Per non parlare del costo, da 125 a 175 dollari l’ora con un minimo di quattro ore. E, cosa più importante, spesso non risolvono il problema, che magari è nel software e non nell’impianto elettrico.

Mestieri del futuro: serve formazione, la richiesta c’è

Finora ChargerHelp ha formato circa 60 tecnici certificati, anche per altre società. Direttamente ha fornito assistenza a un migliaio di stazioni di ricarica. Ma il business sta crescendo e ChargerHelp si sta espandendo in altri cinque stati: Colorado, Florida, New York, Texas e Washington, con 5.000 stazioni da seguire. Il suo punto di forza, scrive The Mobilist, è che i suoi tecnici intervengono presso le stazioni entro un giorno o, per una tariffa premium, entro un’ora. L’attrezzatura diagnostica non esiste ancora. I tecnici sono addestrati per risolvere manualmente i problemi, leggono i codici di errore che la colonnina segnala emette girandoli a un ufficio centrale. E in Italia? Dedicheremo un prossimo articolo alla situazione nel nostro Paese: bisogna prepararsi subito per le opportunità di lavoro che si stanno aprendo. Senza piangersi troppo addosso su mestieri che, purtroppo, oggi non “tirano” più.

