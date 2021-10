Merlo: si alza il sipario su eWorker (online il 6 ottobre)

Oltre i robot che si muovono a guida autonoma nei campi, nelle aziende agricole stanno arrivano nuove macchine a batteria. Full electric come il sollevatore telescopico eWorker di Merlo. Ne abbiamo già scritto (leggi qui) e ora si presenta online. Appuntamento il 6 ottobre 2021 alle 17 con un live streaming.

La nuova macchina è una scossa per il mondo agricolo: l’alimentazione sarà 100% elettrica eWorker. Sarà presentato da una location rurale dove saranno annunciate le innovazioni del sollevatore presentato la prima volta, in versione prototipo, a Agritechnica 2019.

Alla manifestazione online saranno svelati tutti i dettagli come si legge nel sito: “Il mondo della movimentazione non sarà più lo stesso. Il nuovo nato in casa Merlo è il punto zero di una gamma rivoluzionaria. Piccolo e potente. Agile e solido. Flessibile e tenace, ma soprattutto...”. Un po’ di suspense.

LEGGI ANCHE: Agricoltura e cura del verde elettrica: tutte le novità del 2020

Le prime anticipazioni

Ricordiamo le prime anticipazioni tecniche svelate nel 2020 e ora molto probabilmente riviste. Con e-Worker si presentano tre versioni: a due e a quattro ruote motrici e con due diverse potenze del motore elettrico ovvero dai 44 (60 CV) ai 66 kW (90 CV). La versione a due ruote motrici monta solo il motore da 44 kW. Si tratta di una macchina operatrice che svolge più funzioni. L’azienda aveva sottolineato nella presentazione il consumo abbastanza ridotto, e una buona autonomia: otto ore. Per coprire il classico turno di lavoro.

Tutte le informazioni per partecipare all’evento

Per scoprire i dettagli di e-Worker Merlo basta cliccare sul link e registrarsi con la mail.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—