Merlo con e-Worker fa elettriche le macchine operatrici

Con e-Worker lo storico gruppo metalmeccanico specializzato nelle macchine operatrici Merlo punta sull’elettrico. Un bel passo avanti per l’azienda fondata nel 1964 da Amilcare e Natalina Merlo. Ora in catalogo mette e-Worker: sollevatore telescopico tutto elettrico. Batteria per la trazione e per i movimenti del braccio meccanico.

Svolta elettrica dopo oltre 50 anni

La svolta elettrica è stata premiata con numerosi ficnonoscimenti internazionali. Ha convinto gli esperti questa macchina che alza 2.500 chili fino a 4.8 metri e supera pendenze di oltre il 40%. Un veicolo ormai essenziale negli spazi chiusi come stalle e magazzini dove è obbligatorio tutelare la salute dei lavoratori. Ma si usa anche all’aperto.

e-Worker: motori da 44 e 66 Kw, otto ore di autonomia

Il nostro e-Worker si presenta in tre versioni: a due e a quattro ruote motrici e con due diverse potenze del motore elettrico ovvero dai 44 (60 CV) ai 66 kW (90 CV). La versione a due ruote motrici monta solo il motore da 44 kW. Si tratta di una macchina operatrice che svolge più funzioni. L’azienda sottolinea il consumo abbastanza ridotto, e una buona autonomia: otto ore. Si coprire così il classico turno di lavoro. Per tenere sotto controllo i consumi l’azienda ha sviluppato un software definito “evoluto” che “permette di monitorare lo status delle batterie e ottimizzarne l’utilizzo, arrivando ad assicurare un autonomia di lavoro pari a 8 ore“.

Velocità massima 22 km/h e batterie estraibili

La velocità massima è di 22 km/h. Il pacco batterie, di cui non viene comunicata la capacità, “garantisce la possibilità di lavorare h24 grazie al meccanismo di sostituzione rapida” sottolinea l’azienda. Le batteroie alimentano anche la pompa idraulica per i movimenti del braccio. Due delle caratteristiche riconosciute dagli addetti ai lavori sono l’ampia manovrabilità della macchina e il comfort dato dalla dimensione della cabina con 785mm di larghezza e una grande visibilità.

