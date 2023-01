Mercury lancia il primo fuoribordo elettrico: Avator 7.5e

Ecco Avator 7.5e e anche i big dei motori marini passano all’elettrico. Mercury marine al Ces di Las Vegas presenta il suo primo, ne ha annunciato cinque per il 2023 (leggi qui), fuoribordo a batteria.

Mercury vuol essere leader anche in elettrico

La filosofia di Mercury Marine (una divisione di Brunswick Corporation) è da leader: primi in ogni settore ovvero oltre che nel termico pure nell’elettrico. Ci credono gli americani: “Mercury avanza nel suo impegno di essere il leader nella propulsione elettrificata“. Senza se e senza ma.

Vediamo il prodotto. “Avator è il prossimo passo avanti di Mercury nell’innovazione nautica e il modello 7.5e è il primo di una serie di prodotti fuoribordo elettrici che verranno rilasciati nel 2023″. Si parte dalla potenza minore, ma si è pronti al salto di taglia con i “fuoribordo Avator 20e e 35e, che saranno sul mercato nel 2023″.

Avator 7.5e come un 3,5 Cv, per tender e kayak

Si parte con un prodotto per piccoli diportisti. Ecco la descrizione aziendale: “Il fuoribordo Avator 7.5e genera 750 W di potenza all’albero dell’elica e produce velocità e accelerazione simili a quelle di un fuoribordo Mercury FourStroke da 3,5 cv“.

Ecco le indicazioni sulle diverse applicazioni: “Ideale per spingere molte piccole imbarcazioni: tender, jon boat, gommoni e kayak“. E “genera una coppia elevata con uno sforzo minimo“. Elemento poco pubblicizzato sui motori termici.

Elettrico ed elettronico nel senso che è ricco di sistemi digitali come ha sottolineato Tim Reid, vicepresidente per lo sviluppo del prodotto e l’ingegneria di Mercury Marine. Il manager parla di “controlli avanzati, eliche e indicatori digitali a una nuovissima app mobile“. Un sistema facile e intuitivo da installate ed usare, con display a colori per monitorare il livello della batteria e dell’autonomia.

Batterie intercambiabili da 1 kWh

Per sicurezza e per godere senza ansia mare o lago le batterie agli ioni di litio sono intercambiabili. Basta averne una o due di ricambio. “La capacità è da 1 kWh ed è stata sviluppata in collaborazione con gli esperti di Mastervolt e progettata esclusivamente per il servizio marittimo. Da 48 V è sicura e affidabile ed è stata sottoposta a test di caduta e classificata IP67 per la resistenza all’acqua”.

LEGGI ANCHE: Tutti gli articoli sulla nautica elettrica

Sui caricabatterie si utilizza il termine “intelligenti” e funzionano come una wallbox. In altri termini: “Monitorano costantemente la tensione per fornire una carica sicura ed efficace e possono spegnersi per proteggere la batteria in caso di problemi“. Un display digitale intelligente monitora continuamente lo stato di alimentazione corrente e l’autonomia stimata.

Perchè l’elettrico? Mercury elenca i benefici. “La navigazione senza fumi di scarico e zero emissioni dirette”. Niente rumore. “Calmo, silenzioso e fluido, il fuoribordo Avator 7.5e aiuta i diportisti a immergersi completamente nella natura“. Cento per cento green. “Ogni fuoribordo elettrico è realizzato con molti componenti riciclabili o riutilizzabili“.

Il presidente Drees: “Noi leader dell’innovazione”

Il presidente Chris Drees, capo di Mercury Marine anche al Ces ripete la volontà di essere primi. “In qualità di leader dell’innovazione nel settore nautico, sia nei prodotti a combustione interna che ora nella propulsione elettrica, disponiamo delle risorse e delle conoscenze per rendere la nautica più accessibile a più persone, rafforzando al contempo il nostro impegno per la sostenibilità. Il programma Avator ci sta aiutando a farlo in modi nuovi ed entusiasmanti”. Non si può fare a meno di Mercury, in tutte le propulsioni. Questo il messaggio.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–