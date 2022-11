Mercedes Trucks elettrici, anteprime a Ecomondo-Key Energy

Dall’8 all’11 novembre presso la Fiera di Rimini, alla 25°edizione di Ecomondo, Mercedes Trucks presenterà la sua gamma di veicoli da trasporto elettrici. L’evento riminese raccoglie in un’unica piattaforma tutti i settori della transizione ecologica: dall’economia circolare, all’energia pulita, allo sviluppo sostenibile. Questo anche grazie alla contemporaneità con Key Energy, più focalizzata sull’energia sostenibile.

Mercedes-Benz Trucks Italia sarà protagonista all’insegna dell’e-mobility. Oltre al Nuovo Mercedes-Benz eActros, il primo Truck della Stella 100% elettrico, saranno svelate due anteprime Italiane: il Nuovo Mercedes-Benz eEconic, lo special truck a zero emissioni specificamente concepito per impieghi municipali nei centri urbani e la Nuova generazione del FUSO eCanter, il light duty Truck elettrico ancora più versatile grazie alle sue molteplici configurazioni che permettono diverse applicazioni nell’ambito urbano. Lo stand Mercedes-Benz Trucks Italia è situato presso il padiglione Hall A7-C7.

Il Nuovo Mercedes-Benz eActros, Charged & Ready, è il primo camion a trazione elettrica della Stella costruito in serie. L’ eActros, sostiene il costrutore «è più di un semplice Truck, fa parte della soluzione integrata eActros, che oltre a comprendere Truck con i tradizionali servizi offre anche il nuovo servizio eConsulting, nonché innovative soluzioni digitali».

Il cuore tecnologico dell’eActros è l’eAxle: un assale posteriore con due motori elettrici integrati ed un cambio a due velocità. I motori, entrambi raffreddati a liquido, generano complessivamente una potenza continua di 330 kW ed una potenza di picco pari a 400 kW. Questa inedita configurazione, a differenza di altre soluzioni tecniche, non richiede l’albero di trasmissione liberando spazio sotto al telaio.

Grazie alla rumorosità contenuta, il veicolo è particolarmente indicato per le attività lavorative notturne. Più nel dettaglio, risalta la versione esposta nello stand, l’eActros 3 assi, che grazie al passo 4000 mm estremamente contenuto con tre pacchi batterie e l’elevata manovrabilità, è particolarmente indicata per gli allestimenti adibiti alla raccolta rifiuti nei contesti urbani.

Mercedes-Benz eEconic, il re dalla città

In anteprima nazionale sarà presentato il nuovo Mercedes-Benz eEconic, In Charge for a new era, il secondo truck elettrico a batteria di Mercedes-Benz a uscire dalle linee di produzione di Wörth specificamente concepito per impieghi municipali nei centri urbani che offre soluzioni logistiche e di smaltimento rifiuti silenziose, pulite e sicure.

Le specifiche tecniche centrali dell’eEconic sono in gran parte identiche a quelle dell’eActros. Come veicolo per la raccolta rifiuti, l’eEconic coprirà la maggior parte dei percorsi tipici di Econic con un’unica ricarica della batteria per turno di lavoro, senza pausa per la ricarica intermedia. I tre pacchi batteria dell’eEconic impiegano poco più di un’ora per essere ricaricati dal 20 all’80%. La catena cinematica elettrica permette all’eEconic di avere il pianale ribassato della cabina di guida. Ulteriori highlight sono il parabrezza panoramico atermico e riscaldato e il sistema di assistenza alle svolte, per una maggiore sicurezza.

L’ultimo miglio con il nuovo Fuso eCanter

Ecomondo sarà il palcoscenico per il lancio nazionale della nuova generazione del FUSO eCanter, il primo light truck completamente elettricoche ha visto il suo debutto europeo nel mese di settembre presso la IAA Transportation 2022 di Hannover.

Il veicolo attuale offre ai Clienti un’ampia scelta di varianti, 42 complessivamente e consente quindi una versatilità ancora maggiore per differenti finalità d’impiego, essendo compatibile con numerose tipologie d’allestimento: dal servizio consegne in ambito urbano, agli impieghi municipali, alla manutenzione del verde pubblico fino al servizio soccorso stradale e al settore delle costruzioni nel segmento degli autocarri leggeri tra le 4,25 e le 8,55 tonnellate.

Il veicolo elettrico mostra i suoi punti di forza nei percorsi urbani in modo particolare in caso d’utilizzo notturno o nelle prime ore del mattino.

