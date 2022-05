Mercedes sfida Tesla: noi primi sulla guida autonoma

Mercedes sfida Tesla e rivendica di essere un gradino più avanti sull’introduzione della guida autonoma nelle auto di serie, con il Livello 3 su EQS e Classe S.

Mercedes sfida Tesla: Livello 3 su EQS e Classe S

Guardare un film o leggere mentre si guida. Mercedes commercializza da metà maggio in Germania il sistema “Drive Pilot“, sfidando Tesla nella nicchia della guida autonoma “Livello 3” . Il sistema, che permette di staccare le mani dal volante e di distogliere lo sguardo dalla strada in determinate situazioni, sarà offerto sui due modelli più costosi. Ovvero la Classe S e l’elettrica EQS, come optional al prezzo rispettivamente di 5.000 e 7.430 euro. ‘Drive Pilot‘ per ora può però guidare l’auto senza l’intervento umano solo in certe situazioni: con traffico intenso in autostrada e velocità massima 60 km/h. Il dispositivo consente al conducente di controllare le e-mail, navigare in rete o guardare film sullo schermo centrale. “Il guidatore può rilassarsi o lavorare“, spiega Mercedes.” Ma deve poter intervenire in ogni momento in meno di 10 secondi, se il sistema lo chiede. In caso contrario, l’auto si ferma automaticamente in sicurezza“.

La Germania prima ad approvare una normativa

In Tesla la guida autonoma ora commercializzata è di “livello 2″. E richiede un guidatore attento in ogni momento, che supervisioni le operazioni del computer di bordo. È questo che fa dire a Britta Seeger, consigliere di Mercedes, che la sua azienda è un passo avanti sul concorrente americano (senza mai citarlo, peraltro). “Con Drive Pilot abbiamo sviluppato una tecnologia innovativa che, grazie alle ridondanze con molti sensori, consente un funzionamento sicuro. E restituisce tempo prezioso al cliente“. La Germania è stato il primo Paese a creare una base giuridica per l’uso di questi sistemi, approvando una norma per l’utilizzo del Livello 3 già nel 2017. Il regolamento di omologazione tecnica è poi entrato in vigore un anno fa e da allora, può essere implementato in Europa. Opportunità che Mercedes coglie per prima, soddisfacendo i requisiti legali del regolamento UN n. 157. Qui altre info.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —