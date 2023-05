Mercedes prepara l’anti-Model 3: dagli Stati Uniti filtra la notizia del prossimo arrivo di una CLA elettrica, rivale diretta della Tesla, con 650 km di range.

L’inseguimento a Tesla continua, anche se i marchi tedeschi del lusso speravano in una rincorsa più serrata. Mercedes ha già lanciato una gamma impressionante di modelli a batterie, con EQA, EQB, EQE ed EQS, quest’ultima anche in versione SUV. Ma è solo l’antipasto di un’offensiva che nel 2030 porterà la Casa della Stella ad avere una gamma solo elettrica. Anche se da Stoccarda continuano a ripetere che i modelli termici non vanno in pensione e anzi portano a casa i profitti che servono per sviluppare le EV. La novità più ghiotta filtra dagli Stati Uniti: in preparazione a Stoccarda c’è una CLA a batterie, che sarà il competitor della Tesla Model 3. Con un’autonomia vicina ai 650 km, anche se difficilmente i prezzi potranno essere competitivi con la berlina Tesla. Quest’ultima attualmente ha un Listino che per la versione Long Range (602 km di autonomia) parte da 48.990 euro. Mentre la versione d’attacco (491 km) parte addirittura da 41.490, che diventano 38.490 con l’incentivo statale.