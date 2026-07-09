Mercedes ha svoltato nell’elettrico: +51%







Mercedes ha svoltato nell’elettrico: nel trimestre aprile-giugno le vendite sono cresciute del 51%, grazie a modelli finalmente competitivi.

Mercedes ha svoltato: 52.900 vendute nel 2°trimestre

Non siamo ancora a grandi numeri (52.900 BEV a livello globale), ma ci sono chiari di un’inversione di tendenza dopo anni difficili. Con una forte accelerazione in Europa, dove le vendite di elettriche sono aumentate dell’87% a 43.500 unità. Quasi raddoppiando la quota al 26%. In Germania, invece, il raddoppio c’è stato, al 24% di quota, un’auto su 4. A livello globale, infine, la quota è salita al 13%, contro il 7,7% dello stesso periodo dell’anno scorso. E ora ci si aspetta l’impatto del lancio della nuova Classe C elettrica, disponibile per l’ordine da maggio in Europa, ma in consegna solo nei prossimi mesi. Con un importante allargamento dell’offerta elettrica nel segmento Core. Questi numeri arrivano dopo un trimestre negativo per le vendite complessive, scese dell’8% a quota 417.800.

E la gamma continua a crescere: ora c’è la Classe C

“Il nostro piano di lanci più importante di sempre sta guadagnando terreno”, spiega Mathias Geisen, responsabile commerciale. “Le vendite di BEV sono aumentate di oltre il 50 per cento nel secondo trimestre. La domanda per le nuovissime GLC, CLA e GLB elettriche è eccezionalmente forte. La nuova Classe S ha fatto un inizio di successo in Europa, con altre regioni che seguiranno nei prossimi mesi. Con la nuovissima Classe C elettrica, disponibile per l’ordine da maggio, e la prima mondiale della nuovissima GLA elettrica alla fine di luglio, stiamo facendo i prossimi passi nel nostro piano di lanci”. I dati della Mercedes arrivano a pochi giorni dal consuntivo di Tesla, che nel 2° trimestre 2026 ha conseguito un inatteso balzo del 25%. Con 480.126 veicoli venduti, in larghissima parte Model Y e Model 3.