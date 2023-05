Mercedes frena negli obbiettivi sull’elettrico

Mercedes frena negli obiettivi che si era posta per l’elettrico. Secondo la tabella di marcia EV e plug-in avrebbero dovuto dare metà delle vendite nel 2025. Ma…

Mercedes frena: vendite sotto le attese per EV e ibride plug-in

Dopo diverse accelerazioni, il costruttore tedesco corregge le scadenze che si era dato, posticipandole di un anno: “Ad oggi, la metà del decennio significa il 2026“, ha spiegato il CEO Ola Källenius nell’assemblea generale del gruppo, secondo quanto riferisce la testata finanziaria Handelsblatt. L’obbiettivo del 2025 era stata fissato due anni fa, quando la strategia del marchio aveva subito un’accelerazione, passando da Electric first a”Electric only. All’epoca Kallenius aveva annunciato che l’idrogeno non veniva più ritenuto un’alternativa praticabile e che ci si sarebbe concentrati su elettrico puro e plug-in. Secondo la stampa tedesca, è proprio il rallentamento delle vendite di auto col doppio motore a determinare lo slittamento di un anno. Nel primo trimestre 2023 le vendite di ibride plug-in sono calate del 15%, dopo la cancellazione degli incentivi in Germania. Pur restando leggermente superiori alle vendite i EV, pari a 117.800 auto nel trimestre (Smart comprese).

Si torna a lavorare anche sui motori termici…

Anche nell’elettrico la Mercedes è andata incontro a qualche delusione, in particolare con il primo modello, la EQC, lanciata già nel 2019. Secondo la società specializzata Marklines, di questo grande Suv a batterie si sono vendute circa 64.000 unità in quasi quattro anni. Ma in realtà a Stoccarda si sperava che questo fosse il livello di vendite da raggiungere ogni anno. Tanto da indurre il management a programmare la fine-produzione già per il secondo trimestre 2023. In Cina, poi, la Mercedes ha dovuto abbassare i prezzi di EQE ed EQS, che vendevano sotto le attese in un mercato cruciale.La frenata imposta da Kalllenius non pregiudica comunque l’obiettivo di diventare completamente elettrici entro la fine del decennio. Ma tenendosi aperta un’uscita di sicurezza, precisando sempre che questi piani si concretizzeranno “ove le condizioni di mercato lo consentano”. Dopo anni di blocco degli investimenti sui motori termici, recentemente la Mercedes ha deciso di aggiornare il V8 M176. Un segnale anche questo.

