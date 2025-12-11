Mercedes EV senza freni posteriori? I motori-record di Yasa cambiano le regole del gioco

Mercedes starebbe valutando la possibilità di eliminare quasi completamente i freni tradizionali dalle sue future auto elettriche, partendo dal retrotreno. La rivoluzione arriva grazie ai nuovi motori-ruota ultraleggeri sviluppati da Yasa – la controllata specializzata nei motori a flusso assiale – capaci di una rigenerazione così potente da sostituire il freno meccanico in molte situazioni.

A poco più di un mese dalla presentazione, il motore Yasa ha già fatto parlare di sé: 12,7 kg per oltre 1.000 CV, livelli di densità di potenza mai visti su un propulsore elettrico. Finora i motori-ruota erano considerati troppo pesanti e poco efficienti per l’auto. Con questa nuova generazione, Yasa sembra ribaltare la narrativa e aprire la porta a un’evoluzione radicale dell’architettura dei veicoli elettrici.

Una soluzione che potrebbe ridurre drasticamente peso, consumi e complessità tecnica, con evidenti ricadute per il mercato delle EV.

Rigenerazione estrema: il freno non serve

Il principio è noto a chi guida elettrico: il freno rigenerativo permette di decelerare recuperando energia, spesso fino all’arresto. Ma il motore Yasa porta il concetto a un livello superiore, offrendo una capacità di rigenerazione tale da potersi sostituire ai freni posteriori su alcune piattaforme.

Il processo sarà graduale. I primi modelli ridurranno semplicemente la dimensione dei componenti frenanti, poi – sulle nuove piattaforme – si potrà arrivare a eliminarli del tutto.

Con pesi ridotti, meno consumi e più autonomia

In tal caso Yasa parla di numeri difficili da ignorare: fino a 200 kg in meno rimuovendo pinze, dischi e parte dell’impianto idraulico posteriore, e fino a 500 kg su veicoli progettati fin dall’inizio intorno ai motori-ruota. La riduzione dei pesi non è solo un beneficio per l’efficienza: potrebbe tradursi in batterie più piccole a parità di autonomia o, al contrario, più chilometri con la stessa capacità.

In alcuni contesti, come quello italiano, dove l’autonomia percepita resta uno dei fattori più discussi, una tecnologia in grado di migliorare i consumi senza aumentare i costi di produzione, forse addirittura riducendoli, rappresenterebbe un vantaggio competitivo notevole.

Spazio per rimodellare l’auto

Simon Odling, responsabile delle nuove tecnologie Yasa, sottolinea un altro aspetto chiave: ogni componente eliminato libera spazio. Senza freni meccanici posteriori e senza alberi di trasmissione, gli ingegneri possono ridisegnare telaio, sospensioni e aerodinamica con maggiore libertà. Per piattaforme elettriche di nuova generazione questo potrebbe portare ad una maggiore ottimizzazione aerodinamica, a volumi dedicati più grandi per pacchi batteria sottili o modulari, ad una gestione termica semplificata o ad architetture “by wire” più integrate.

Un approccio che ricorda alcune soluzioni già viste su veicoli innovativi asiatici, ma con la forza del marchio Mercedes può diventare un riferimento globale.

AMG prima, motori-ruota dopo

Già, perchè i primi modelli a montare i nuovi motori Yasa saranno le future Mercedes-AMG elettriche, anche se senza configurazione motore-ruota. Inizialmente ci sarà un motore all’anteriore e due al posteriore, layout più tradizionale per massimizzare le prestazioni. Per vedere un vero EV Mercedes senza freni posteriori servirà una nuova piattaforma dedicata, non ancora annunciata.

In attesa di ulteriori sviluppi, è probabile che la sfida tecnologica sul motore-ruota potrebbe diventare una delle prossime frontiere della mobilità elettrica. Per il mercato europeo, dove normative omologative e ridondanza dei sistemi frenanti sono particolarmente stringenti, rimane da capire come e quando una soluzione simile potrebbe essere certificata.