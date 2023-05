Mercedes EQE: 600 km come col diesel

Mercedes EQE: Paolo Mariano ha fatto un test dei suoi, 600 km filati come fosse un diesel. Com’è andata ce lo racconta nel video sotto e in questo articolo.

Mercedes EQE: perché fermarsi quando non serve…?

Si parte da Rovereto, in provincia di Trento, per un percorso interamente autostradale di circa 600 km. Lo scopo di questo test è mettere alla prova non solo l’autonomia, ma soprattutto il sistema di pianificazione dei viaggi della Mercedes EQE 350+. L’obiettivo di Paolo è arrivare a destinazione con il livello di carica il più basso possibile, ottimizzando l’utilizzo dell’auto (meno soste e per poco tempo). Spesso viene evidenziata l’importanza di questi sistemi perché segnalano le stazioni di ricarica più vicine. Secondo Paolo, caratteristica più interessante è invece la capacità del sistema (se inserisci le giuste impostazioni) di indicare quando e per quanto tempo devi fermarti.

Paolo imposta l’arrivo con il livello minimo di carica…

Impostando nelle impostazioni di navigazione il livello di batteria a destinazione più alto, l’auto ovviamente avrà bisogno di essere ricaricata più di frequente. Questo per evitare di far abbassare troppo la carica della batteria e rispettare quanto scelto inizialmente. La Mercedes prevede un livello di carica minimo e una scala sul quale impostarlo. Paolo sceglie il minimo, su un valore inferiore al 10%. Stessa cosa fa per il livello di batteria con la quale vuole arrivare presso le stazioni di ricarica. Si sa che quando si rifornisce l’auto alle colonnine FAST e la batteria è molto scarica, l’auto si ricarica molto più rapidamente rispetto a quando la batteria è più carica. Per Paolo è inutile fermarsi se non è necessario: “Meglio ricaricare poco in viaggio e non perdere tempo e rifornire l’auto quando si arriva a destinazione, visto che comunque dovrebbe restar ferma“.

Cambiamento di programma: ora serve una sosta…

Velocità di 130 km/h impostata sul cruise control adattivo, guida di livello 2, modalità comfort, temperatura esterna di 19 °C, temperatura all’interno impostata a 20 °C e si parte. Grazie al navigatore, Paolo riesce ad evitare un ingorgo ed esce per un tratto dall’autostrada. Rientra poi al casello di Verona Est, ad altezza San Martino Buon Albergo. Dopo 2 ore e circa 200 km percorsi, alla velocità media di 93 km/h, Paolo raggiunge la prima tappa del viaggio, l’Hotel Crowne Plaza (Quarto D’altino VE). Il consumo è stato di 18,1 kWh/100 km, poco più di un terzo della carica della batteria. Si riparte subito e dopo un’altra oretta e mezza circa (360 km percorsi), l’auto modifica in automatico la programmazione della parte residua del viaggio. Lça Mercedes EQE 350+ ha ora previsto una sosta (la prima del viaggio) di 13 minuti per rabboccare l’auto dal 14% fino al 44%.

Mercedes EQE: Paolo porta la batteria all’1%: solo 10 minuti di sosta e si riparte

Alle 19:56 la batteria è al 5% e mancano ancora circa 30 km prima di poter ricaricare. Paolo ha volutamente portato l’auto al limite per vedere fino a dove poteva spingersi. Alle 20:00, dopo quasi 5 ore di viaggio, 488 km percorsi a 97 km/h, con un consumo di 18,3 kWh/100 km e la batteria all’1%, Paolo raggiunge la stazione di ricarica per la sua prima sosta.In 10 minuti l’auto ha raggiunge il 26% di carica, energia sufficiente per percorrere gli ultimi 100 km e raggiungere l’ultima tappa del viaggio. Paolo è convinto di arrivare a destinazione senza problemi ed è molto soddisfatto della performance dell’auto. Con Mercedes EQE 350+, berlina classe E, è stato possibile percorrere i primi 500 km con 90 kW. Considerando il costo dell’energia e facendo due conti, sono stati spesi all’incirca 30 euro. Difficile fare altrettanto con una berlina termica di pari categoria. Alle 21:22, dopo 6 ore di viaggio e 592 km, con un consumo 18,6 kWh/100 km, Paolo arriva a destinazione. Un bel risultato, non trovate?