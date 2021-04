Mercedes EQB e VW ID.6: novità EV, tedeschi scatenati

Mercedes EQB e VW ID.6: non passa giorno senza che venga accucciato l’arrivo di un nuovo modello elettrico. E i tedeschi sono i più attivi, alla rincorsa di Tesla.

Mercedes EQB, un altro Suv in arrivo entro l’anno

Mercedes EQBLa passerella per mostrare altre novità è il Salone di Shangai, la finestra sul primo mercato al mondo per l’elettrico, la Cina. La Mercedes la apre sul nuovo EQB, un Suv a sette posti che viene presentato domenica 18, a pochi giorni dal reveal della EQS. Si sa ancora poco del nuovo modello, che fece capolino come concept al Salone di Francoforte del settembre 2019. La Mercedes ha solo fatto sapere che offrirà un incredibile spazio interno per la categoria, arrivando a 1.700 litri di capienza-bagagliaio.

L’EQB sarà di una classe superiore alla EQA, altro veicolo elettrico della Stella presentato da poche settimane. Ed entrerà in competizione diretta con vetture come la Tesla Model Y, l’Audi Q4 e-tron e persino la Ford Mustang Mach-E, solo per citarne alcuni. Un mercato molto affollato. Quanto ai tempi di arrivo sul mercato, la Mercedes fa sapere che “dopo il lancio sul mercato cinese, la versione europea dell’EQB seguirà entro la fine dell’anno. E sarà disponibile anche sul mercato statunitense nel 2022“.

E la Volkswagen non si ferma più, svelando la ID.6

Sulla passerella di Shanghai (lunedì 19 pre-apertura per i media) si vedrà anche un’altra novità elettrica tedesca, la ID.6. La Volkswagen ne ha anticipato le immagini sulla sua Newsroom (clicca qui). Si tratta di un modello studiato appositamente per il mercato cinese e non è detto che lo si vedrà mai in Europa.

È progettato sulla stessa base tecnica della ID.3 e della ID.4 (e ora anche della Audi Q4 e della Skoda Enyaq), la piattaforma modulare MEB. Sarà lanciato in due versioni, con i nomi anche dei due partner locali: SAIC VOLKSWAGEN ID.6 X e FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ . Con spazio per sei o sette passeggeri, a seconda delle versioni, e quindi molto adatto al pubblico cinese, ancora amante dei “macchinoni” in cui caricare di tutto. Entro due anni, la Volkswagen lancerà un totale di otto modelli elettrici ID. in Cina: una gamma molto completa, che dà un’idea di quali prospettive di business si aprano.