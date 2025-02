Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 06/2023 Km: 29 mila

Stato Batteria: n.d. Luogo: Torino Prezzo: 36.000 euro

Mercedes EQB 250+ con solo 29 mila km vendesi. A proporla è Mauro, di Torino. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Mercedes EQB del 2023 con solo 29 mila km

Ecco l’annuncio: “Unico proprietario (privato non fumatore), auto in ottime condizioni, tenuta sempre in box, bagagliaio molto capiente (1.700l con sedili abbassati e soprattutto vano regolare). È la mia prima auto elettrica (acquistata con sufficiente ansia da ricarica), ma sono entusiasta, nessuna intenzione di tornare indietro! Vendo per passaggio a modello equivalente, ma 4×4. Accessori: assistenze alla guida complete (cruise control adattivo etc…), interni (eco) pelle beige (rari), telecamera posteriore (+ visione grandangolare). MBUX completo (android auto/apple car play, dati streaming (spotify, tidal etc…). Disponibile lista completa equipaggiamento con codici Mercedes. Inclusi 2 treni di gomme Continental (estive + invernali), entrambi al 60/70% circa. Cerchi da 18′ batteria da 70,5 KWh, caricata quasi sempre al 80% con ricarica lenta (wallbox di casa). Poche cariche al 100% e poche ricariche rapide (autostrada). Utilizzo: 50% città, 30% statale, 20% autostrada (130km/h con cruise control). Autonomia WLTP km 502; autonomia effettiva in autostrada tra 300 e 350 km a seconda di carico e temp. esterna. Per info, visione o prova, contattatemi: srnmra73@gmail.com

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, auto, moto e scooter. Al momento quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Un modello spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.