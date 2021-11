Mercedes EQB, BMW, Mobilize, Renault…Settimana flash

Mercedes EQB in vendita: prezzi da 58.670 euro – BMW da provare a Milano – Mobilize testa un veicolo per il delivery in città – Renault investe in Whylot… Settimana in 4 flash

Mercedes EQB: i prezzi partono da 58.670 euro

Prezzi a partire da 57.670 euro (meno incentivi) per la Mercedes EQB, in consegna anche in Italia a inizio anno. L’importo si riferisce alla versione meno costosa, la 300 4MATIC SPORT, con motore da 168 kW. Al lancio sarà disponibile anche una versione più potente, la 350 4MATIC da 215 kW. Per entrambe l’autonomia dichiarata è di 423 km. La Mercedes è convinta che il quarto modello della gamma elettrica EQ (dopo EQC, EQA e EQS) sia particolarmente adatto per le famiglie e propone anche una versione a 7 posti. I passeggeri nella terza fila dei sedili possono avere un’altezza fino a 1,65. Nella versione normale, a 5 posti,le dimensioni sono 4.684/1.834/1.667 millimetri (lunghezza, larghezza, altezza).

Mercedes EQB e…/ ElectrifYou sbarca a Milano

Un’altra buona occasione per provare auto elettriche. Sbarca a Milano, in Piazza Gae Aulenti sabato 27 e domenica 28 dalle 10 alle 19 il roadshow #ElectrifYou del BMW Group. Per scoprire (a due passi dal Tesla Store) i modelli elettrici e le strategie di sostenibilità del gruppo tedesco (Mini compresa). Ricevendo informazioni tecniche e approfondimenti di prodotto, oltre ad effettuare, appunto, il test drive. Tutte le info sono sul sito www.electrifyou.bmw.it, con il calendario aggiornato e il format per prenotare la prova. Oltre a partecipare a un concorso che mette in palio una e-bike BMW Active Hybrid.

Consegna-pacchi, Mobilize prova l’EZ-FLEX

È terminata la prima fase di sperimentazione del progetto EZ-FLEX di Mobilize (Renault), che ruota attorno a un EV per le consegne urbane, l’EZ-FLEX. Si tratta di un veicolo commerciale sperimentale, elettrico e connesso, con un ingombro ridotto, ampio accesso al posto guida e spazio di carico ergonomico. Tutt’altro che brutto. L’EZ-FLEX, dotato di sensori per raccogliere i dati di geolocalizzazione, chilometraggio, autonomia, apertura delle porte e velocità, è stato testato da diversi operatori. Particolare attenzione è stata dedicata all’ergonomia, con un ampio accesso al posto guida per agevolare l’entrata e l’uscita dell’autista, cosa molto importante quando devi consegnare decine di pacchi al giorno. Questi dati tecnici: lunghezza: 3,86 m. Larghezza: 1,65 m. Altezza: 1,88 m. Passo: 2,495 m. Raggio di sterzata: 4,50 m.Capacità di carico: 300 kg, fino a 3 m3.

Renault investe in Whylot (motori a flusso assiale)

Non solo batterie, si lavora anche sui motori delle auto elettriche. Renault ha acquisito una partecipazione del 21% in Whylot, azienda francese che ha sviluppato una tecnologia unica nel settore portante dei motori elettrici innovativi. L’acquisizione consolida la partnership strategica già in essere. Renault aveva firmato una partnership con Whylot a giugno, per sviluppare ed industrializzare su larga scala un motore elettrico innovativo a flusso assiale per l’automotive. Questa tecnologia sarà applicata ai gruppi motopropulsori elettrificati ed elettrici, con l’obiettivo principale di ridurre i costi per i gruppi motopropulsori ibridi. Abbassando, al tempo stesso, le emissioni di CO2 di 2,5 g/km secondo la norma WLTP (per le autovetture dei segmenti B/C). Il Gruppo Renault sarà il primo costruttore generalista a produrre un motore elettrico a flusso assiale su grande scala a partire dal 2025.