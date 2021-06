Missione Mille Miglia: la Mercedes EQA sul red carpet di Brescia

Missione compiuta: la Mercedes EQA 250 di Vaielettrico ha tagliato il traguardo sul red carpet di Brescia in perfetto orario, alle 16 in punto. Ha completato così l’intero percorso della Mille Miglia Green edizione 2021 (1.750 km in tutto) senza perdere un colpo rispetto alle 375 auto storiche della gara principale e alle 100 supercar contemporanee.ù

Mercedes EQA powered by Enel X

E ricaricando esclusivamente presso le colonnine pubbliche di Enel X segnalate dall’app JuicePass nelle 7 regioni e 20 province attraversate dalla rievocazione, in chiave regolarità, della mitica gara di velocità pura disputata fino al 1957. ù

Una piazza d’onore costruita in 9 giorni

Il nostro equipaggio con Massimo Degli Esposti alla guida e Anna Giorgi come navigatore, si è piazzato al secondo posto, preceduto dalla Jaguar i-Pace Ev400 del team toscano Estra con Stefano Orlandini e Dennis D’Amico. Terza classificata la Porche Tycan della squadra corse sponsorizzata da Mooney. Ma entrambi gli avversari avevano alle spalle mesi di preparazione e vetture d’appoggio dedicate. Vaielettrico, invece, ha colto al volo l’occasione offerta solo nove giorni fa da Mercedes Benz Italia. Con una vettura presa in carico solo il giorno precedente la partenza, e mai testata prima.

Domani, smaltita la sbornia di chilometri, levatacce e frenetiche tabelle di marcia, vi racconteremo per filo e per segno come siamo riusciti a vincere la sfida di improvvisare la nostra personalissima Mille Miglia. Per ora accontentimoci del risultato e delle immagini di alcuni dei momenti salienti della prova. La premiazione innanzitutto, sul palco allestito nel cortile del Museo della Mille Miglia di Brescia.

Massimo Degli Esposti e Anna Giorgi, ripettivamente primo e terza da sinistra, mentre ritirano il premio come secondi classificati nella categoria Mille Miglia Green

Bologna-Brescia, con vista sull’ Arena di Verona

L’ultima tappa da Bologna a Brescia ha totalizzato 311 chilometri, tutti su strade statali o provinciali aperte al traffico, con due prove cronometrate, 5 controlli orari e l’attraversamento di sei città capoluogo e una decina di centri minori, in particolare sul Lago di Garda. Durata complessiva: 7 ore e 11 minuti. Più sosta pranzo nel cuore di Verona, con vista sull Arena.

Al controllo orario di Mantova, in Piazza delle Erbe, la nostra Mercedes EQA 250 ha preceduto tutto il convoglio delle vetture elettriche e quello delle vetture storiche.