Mercedes EQA: da oggi il test drive elettrico è a domicilio

E’ partito ieri in tutta Italia il programma promozionale dei test drive a domicilio di Mercedes. Riguarda il Suv compatto Mercedes EQA, nuova porta d’ingresso al mondo full electric della Stella. Il test drive on demand permetterà di scegliere, oltre al giorno e l’orario, anche l’indirizzo da cui si desidera partire. L’auto verrà recapitata a domicilio e sarà a disposizione per un’ora. Un product expert della casa aiuterà ad esplorare le funzionalità della nuova EQA.

Accompagnerà il lancio dell’iniziativa l‘ironico spot ‘The Boss Experience’, che vede protagonisti l’attore romano Filippino Nigro in veste di potenziale cliente inzialmente alquanto scettico, e il presidente di Mercedes Benz Italia Radek Jelinek, in incognito, nei panni del product expert. Per prenotare il ‘test drive on demand’ della nuova EQA basta un click.

«I nostri clienti sono i nostri primi fan e per questo dobbiamo offrirgli esperienze che siano all’altezza delle aspettative riposte verso il nostro marchio» ha dichiarato Ugo Aiena, Direttore Marketing di Mercedes Benz Italia.

Per prenotare un test drive a domicilio è sufficiente entrare nella landing page dedicata, guardare la clip realizzata per lanciare l’iniziativa, scegliere il dealer, registrarsi al form ed attendere di essere ricontattati.

Il giorno dell’appuntamento un product expert porterà la vettura nel luogo desiderato, offrendo un’esperienza di un’ora. Si potranno così esplorare tutte le features della nuova EQA. Dalle specifiche di prodotto alle modalità di ricarica ed i servizi ‘over the air’ che ruotano intorno alla nuova Stella full electric del marchio Mercedes-EQ.

