Mercedes e Tesla le migliori nelle pagelle di Amnesty

Tesla e Mercedes sono le migliori nelle nuove pagelle di Amnesty International sul rispetto dei diritti umani nel reperire le materie prime per le auto elettriche.

Un report sul rispetto dei diritti umani nell’estrarre le terre rare per le batterie

Il focus è sempre sulle materie prime per la produzione delle batterie. Sette anni fa in un primo report Amnesty era stata molto critica nei confronti dei costruttori. Con particolare preoccupazione per quel che avviene con l’estrazione del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo. Ora la situazione è migliorata, anche se i punti critici rimangono: “Dal 2017 ci sono stati indubbi progressi in tutto il settore, quando Amnesty International ha valutato per l’ultima volta politiche e pratiche di due diligence sui diritti umani di diversi produttori nelle loro catene di approvvigionamento di metalli. Sette anni dopo, molti produttori hanno adottato misure positive per riconoscere le responsabilità in materia di diritti umani. E per allineare politiche e pratiche aziendali agli standard internazionali sui diritti umani. Alcuni hanno condotto valutazioni del rischio di specifici minerali della catena di approvvigionamento delle batterie. Hanno incontrato le comunità interessate… per sviluppare quadri condivisi di condotta per l’industria“.

Mercedes e Tesla le migliori, male i costruttori asiatici

Ma il lavoro da fare è ancora tanto e i brand dell’auto devono assumersi la responsabilità di tracciare e controllare tutta la catena di approvvigionamento. Ed è stata stilata una sorta di pagella dalla quale risulta che Mercedes e Tesla si sono mosse meglio di tutti i brand valutati. Anche se ancora devono migliorare pratiche e standard. Ma sono comunque molto meglio organizzati e apprezzabili rispetto a marchi asiatici valutati negativamente come la cinese BYD e la giapponese Mitsubishi. Per quel che riguarda le zone di estrazione, invece, il Congo rimane la piazza più critica. Il Paese africano da solo rappresenta circa il 70% della produzione globale di cobalto e detiene la settima più grande riserva di rame. Amnesty International scoprì che bambini e adulti lavoravano duramente nelle miniere di cobalto, scavando a mano. Non solo: l’estrazione mineraria intensiva nella provincia meridionale di Lualaba, ha costretto le persone a lasciare le loro case e i terreni agricoli, sfrattate in malo modo.

Il Congo, il triangolo del litio in Sudamerica, le Filippine… Ecco dove sono i problemi

Altra zona sotto costante osservazione è il cosiddetto Triangolo del litio (Argentina, Cile e Bolivia). Qui i popoli indigeni reclamano che l’estrazione viola il loro diritto di determinare il tipo di sviluppo economico che prediligono, prosciugando le risorse idriche. In Indonesia sotto accusa è l’estrazione del nichel, anche qui causa di sradicamento della popolazione locale e inquinamento di fiumi e mari. Con i casi più preoccupanti nell’isola di Halmahera. Nelle Filippine, infine, l’estrazione del nichel ha portato a diffusi impatti ambientali attraverso la generazione di polvere, inquinamento atmosferico e contaminazione dell’acqua. Oltre all’erosione del suolo e ai danni alla vita acquatica. Tutti fenomeni che sono stati anche collegati, secondo il report di Amnesty, a tumori, problemi alla pelle e alle vie respiratorie.

