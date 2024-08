Consumi veri/4 Mercedes e Skoda, Fiat e Tesla

I consumi veri di Mercedes EQB e Skoda Enyaq, Fiat 500e e Tesla Model 3. Il bilancio che ti restituisce il computer di bordo vale più di mille parole: dopo le prime 3 puntate , ecco altri 4 consuntivi inviati dai lettori. E a voi come sta andando? Quanto consumate secondo lo screen di bordo? Inviate a info@vaielettrico.it le vostre schermate.

Mercedes EQB: “7,71 euro per 100 km”

“Vi giro i consuntivi dei miei primi 2 mesi con una Mercedes EQB 250+ (2.200 kg, 7 posti: ho 4 figli…). Ci tengo a precisare che non ho nessuna possibilità di ricaricare da casa. Il primo anno la carta Mercedes è gratuita, ma se uno vuole può aggiungere tranquillamente 11€/mese ai conteggi per il costo dell’abbonamento. E vedere quanto incide sul totale. Rispetto sempre i limiti (autostrada con regolatore a 120 km/h, urbano non oltre 60 km/h, extra non oltre 100 km/h). Lascio a voi ogni considerazione, vi giro solo un veloce riassunto (oggettivo) dei numeri (km special sono autostrada e salite “ripide” in montagna). Quindi circa 3.800 Km di cui 1.100 di autostrada, vuoto per pieno. 7,71 euro ogni 100 km (con la GLC avrei speso circa 10 euro/100 km considerando un consumo di 6lt/100km). Ovviamente, quanto sopra funziona solo a 3 condizioni: 1) abbonamento che consenta tariffe come quelle di Mercedes. 2) numero di km elevato per compensare i costi di abbonamento. 3) rispettare o superare di poco i limiti di velocità (la vedo dura per molti…)“. Sebastiano Mion Con la Enyaq 14,8 kWh ogni 100 km

“V isto che raccogliete i dati reali life, vi mando i miei, prima che si riazzerino. Ho fatto ormai sui 46.000 km con auto ritirata il 10 settembre 2021. Considerate che ci sono 4.400 km fatti in giugno per andare su e giù due volte da Parigi. Per il resto il 95% è provinciale per andare al lavoro (velocità max 70). Oltre a ciò, dei giri domenicali di circa 100 km e più raramente fino a 300. In foto avete il consumo istantaneo in autostrada a 110 orari due persone a bordo. Spero sia di utilità “ . Alberto Morabito, Padova

Stessi consumi per la 500e

Condivido i consumi della mia 500e la prima 42 kWh acquistata a settembre 2021, con la quale ho percorso fino ad oggi oltre 41.000 km. Dall’ultimo tagliando effettuato a settembre 2023 ho percorso oltre 14.000 km con media di 14 kWh/100km). 3/4 giorni alla settimana percorro 70 km per lavoro, 50% autostrada (Teem), quindi pochissimo traffico, velocità di crociera 130 km/h, e 50% extraurbano. Quindi, sul totale dei 14.000 km, direi il 40% in autostrada e il 60% extraurbano e urbano. Solitamente, carico la batteria all’80/85%, nel 99% dei casi, nel box con wallbox “.

Model 3: 30 mila km con 128Wh/KM

“V i scrivo per condividere gli ottimi consumi della mia Tesla Model 3 RWD acquistata lo scorso giugno 2023. Nel corso dell’ ultimo anno (mese più o meno) ho percorso circa 30.000 km con una media di 128Wh/KM. In questa media sono presenti sia i mesi invernali, con consumi più vicini ai 140-150 Wh/km, che i mesi estivi e primaverili in cui si viaggia anche attorno ai 110Wh/km.

Il mio piede non è parsimonioso. Ma le strade extraurbane attorno a Milano che utilizzo per andare a lavoro mi permettono solo il range 70-80 km/h (d’estate anche 90 sul “dritto” di Melegnano). Che dire, consumi Tesla Model 3 RWD sono davvero super! Dall’elettrico non si torna indietro! “. Roberto G. da Lodi.

Risposta nessuna pretesa di scientificità da questi bilanci. Ma comunque dati molto interessanti di percorrenze vere, al di là dei cicli di omologazione, sempre piuttosto ottimistici. E comunque ne esce la conferma che in elettrico si fa molta attenzione a velocità e consumi. Il che è buona cosa. . Poche chiacchiere e molti numeri, a noi piace così. Sappiamo bene che ogni utilizzatore fa storia a sé, quindida questi bilanci. Ma comunque dati molto interessantial di là dei cicli di omologazione, sempre piuttosto ottimistici. E comunque ne esce la conferma che in elettrico si fa moltaIl che è buona cosa.

