Mercedes e Porsche, sfida elettrica su due ruote

Una sfida a distanza sull’elettrico. Fuori dalla propria comfort zone, almeno per il momento. Tra il serio e il faceto si potrebbero definire così le ultime operazioni che hanno visto brand d’eccellenza come Mercedes e Porsche sondare la mobilità elettrica su due ruote.

Scegliendo binari differenti ma con l’intento di andare entrambe nella stessa direzione, Mercedes ha presentato il suo primo monopattino elettrico griffato AMG, Porsche ha dato invece il suo contributo stilistico alla nascita del nuovo e-scooter Yadea.

Che alla base ci siano obiettivi concreti di allargare i propri orizzonti oppure che si tratti di semplici operazioni di marketing, sta di fatto che gli esempi di grandi Case che “esplorano” i variegati campi della e-mobility sono in aumento. Le stesse Porsche e Mercedes hanno già prodotto alcune eBike premium, così come altri brand hanno messo in piedi collaborazioni per mettere sul mercato prodotti green griffati col proprio marchio.

La strada è questa e non si torna indietro.

Yadea e Porsche uniscono le forze

Entrando nello specifico, Porsche ha dato un’impronta stilistica al nuovo modello di e-scooter Yadea F200, il cui lancio in Europa è previsto per la fine dell’anno. La casa cinese ha voluto regalare un ‘tocco’ d’eccellenza in più al design di uno scooter che promette prestazioni rilevanti, affidandosi alle sapienti mani degli uomini di Zuffenhausen.

Le linee filanti sono ispirate alle forme sportive delle auto Porsche, non a caso i fari e le luci posteriori sono di stampo automobilistico.

Un DNA sportivo che emerge poi dalle specifiche tecniche per nulla banali di questo nuovo e-scooter di categoria L3e. Un modello potente da 100 km/h, con coppia di 238 Nm e autonomia massima dichiarata fino a 130 km.

Il propulsore elettrico da 10 kW di picco è integrato nel forcellone posteriore ed è abbinato ad una doppia batteria al litio da 72V-27Ah.

Altra info importante riguarda il sistema frenante (con ABS), che agisce su ruote da 14” all’anteriore e 13” al posteriore.

Disponibilità e prezzi dell’F200 per l’Europa non sono ancora stati diramati. Yadea ci ha abituati finora ad e-scooter abbastanza economici. Probabile però che questa volta la partnership con il Centro design Porsche avrà un suo peso.

Da Stoccarda… a Stoccarda: il monopattino AMG

La “risposta” di Mercedes alla mossa di Porsche si chiama AMG E-Scooter, il primo monopattino elettrico nato dalla penna della sua divisione sportiva.

Sviluppato in collaborazione con l’azienda svizzera Micro Mobility Systems, il monopattino Mercedes si pone nella fascia di mercato di quelli più prestazionali. E ci mancherebbe altro.

I dettagli sono, da copione, tutti di livello premium. La peculiarità principale è nell’accelerazione, che non avviene azionando la canonica levetta sul manubrio ma girando la manopola destra come nelle moto o negli scooter.

Il motore è da 500 W, la batteria da 450 W (9,6 Ah), per un’autonomia che raggiunge i 40 km con una sola ricarica (25 km in modalità Sport). Velocità limitata per legge a 20 km/h.

Tre i sistemi frenanti (motore, a tamburo, a pedale) che agiscono su pneumatici da 20 cm. Le sospensioni anteriori e posteriori sono regolabili singolarmente. C’è anche il recupero d’energia in frenata.

Attesi presto in Italia. Il brand inciderà sui prezzi?

L’E-Scooter Mercedes-AMG pesa circa 15 kg, è pieghevole e quindi trasportabile. Il look è sportivo, con chiari riferimenti allo stile AMG (livrea nero opaca compresa). Ovviamente l’equipaggiamento è completo, il manubrio telescopico è regolabile e la pedana è anti-scivolo.

Le info principali sullo stato del mezzo compaiono sul piccolo display centrale. In alternativa, si può utilizzare la Micro App per connettersi al proprio smartphone, alloggiato nell’apposito supporto. Nell’applicazione è integrato anche il sistema di navigazione.

Come per l’ e-scooter Yadea/Porsche anche il monopattino Mercedes AMG non ha una data certa di lancio in Italia. Si parla comunque di pochi mesi di attesa.

Anche qui non ci si aspetta prezzi popolari. Il marchio vuole la sua parte. Con ogni probabilità l’E-Scooter Mercedes-AMG si assesterà tra i 1300 e i 1500 euro.