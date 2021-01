Mercedes e BMW alzano il tiro con EQS e i4

Dal 2025 di aggiungerà una seconda, nuova piattaforma elettrica dedicata, la MMA, per auto compatte e di medie dimensioni. La prossima generazione di motori elettrici è sviluppata internamente e sarà caratterizzata da inverter sofisticati e tecnologia ad alta tensione. Prosegue inoltre lo sviluppo di batterie prodotte ‘in house’, accompagnato da partnership con i player strategici CATL, Farasis e Sila Nano. Annunciato infine il programma Vision EQXX, con l’obiettivo di costruire un veicolo elettrico dotato di efficienza e autonomia sorprendenti.

La BMW i4, uno sprint “simile a una catapulta” Altre anticipazioni BMW sulla nuova i4, definita “la prima Gran Coupé a 4 porte a trazione elettrica”. Spiega il project manager David Alfredo Ferrufino Camacho: “Per la prima volta, abbiamo sviluppato da zero una BMW con DNA sportivo per la guida puramente elettrica“. Con una potenza massima fino a 390 kW/530 CV, il propulsore della BMW i4 consente un’accelerazione accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Ma ancora più impressionante della sua pura capacità di scatto, assicura la BMW, è la risposta di guida che trasmette. “Una tecnologia di smorzamento specifica del modello riduce i movimenti di immersione del corpo al momento della partenza” si legge nella presentazione. “La limitazione dello slittamento delle ruote correlata all’attuatore (ARB) con il suo controllo estremamente veloce e preciso garantisce una trazione ottimale in ogni momento. Anche su fondi stradali scivolosi. Ciò rende lo sprint simile a una catapulta, senza l’influenza da slittamenti o correzioni di guida”.

