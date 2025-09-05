Immatricolazione : 11/2016

: 11/2016 km percorsi: 113.700

113.700 Stato batteria : n.d.

: n.d. Località : Caserta

: Caserta Prezzo: 10.500 euro

Mercedes Classe B 2016 con 113 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha Roberto, inviato il lettore casertano: “Vendo Mercedes Classe B 250 da 190 cv electric drive, bianca, interni in pelle nera, 113.700 km, autonomia 240 km, fari a led, retrocamera. Batterie al 100%, cerchi 17 in lega, frenata assistita, frenata d’emergenza con radar, full optonial“. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente all’indirizzo mail dangeloroberto75@hotmail.it . Oppure, per altre informazioni, scrivete a info@vaielettrico.it .

Le ultime offerte (1) Volkswagen e-Up del 2021

“Vendo, a causa del mio trasferimento in UK avvenuto poco dopo l’acquisto della vettura, auto 100% elettrica e-up! Volkswagen 4-Up colore bianco e nero.

Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati. Soli 2000 km. Modello e-up 61 kW/ 83 CV. Batteria: 36,8 kWh. Media km con un pieno: 260.

Colore carrozzeria: Pure White Deep Black perlato. Colore interni: nero titanio – quarzo . Equipaggiamento: Cerchi in lega upsilon 6 J x 16 con pneumatici 185/50 R16. Cambio automatico. Comfort Pack. Design Pack Interior. Drive Assistance Pack. Ready for e-Remote. Sound Pack. Storage Pack. Style Pack. Doppi tappetini anteriori e posteriori (versione di tessuto e versione di gomma, vd sotto). Pacchetto VW original (set di tappeti gomma + vasca baule). Volante multifunzione in pelle. Kit di servizio. Prezzo di vendita: 17.000 euro. Si può visionare senza impegno l’auto in provincia di Bergamo”. Per contatti: armatielena@gmail.com

Le ultime offerte (2) Citroen Ami con solo 450km

Citroen Ami con 450km percorsi (e batteria ancora al 100%) vendesi. La propone Carlo, un lettore romagnolo che l’ha acquistata nel luglio del 2024.Il testo dell’annuncio che ci ha inviato è molto breve: “Vendo Citroen Ami perchè pochissimo utilizzata. Non è un’automobile, ma un quadriciclo utilizzabile con patentino dai 14 anni“. Il prezzo richiesto è di 6.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail carlo.corvi@gmail.com o, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it. Ricordiamo che l’indirizzo a cui scrivere per mettere in vendita il proprio veicolo è info@vaielettrico.it

Le ultime offerte (3) Smart ForTwo del 2019

“Vendo Smart Fortwo nera, ideale per chi cerca praticità, consumi ridotti e stile unico. Caratteristiche principali: Colore: nero metallizzato elegante. Interni curati e confortevoli. Dimensioni compatte, perfetta per la città. Consumi bassissimi. Manutenzione regolare e condizioni ottime. Facilità di parcheggio ovunque. Comfort e sicurezza firmati Smart. Look moderno e giovanile. Ottima per neopatentati e per chi vuole risparmiare senza rinunciare allo stile. Visibile su appuntamento, pronta a farti innamorare al primo giro di prova! Prezzo interessante e trattabile, 11 mila euro. Contatti: 342 8448511 o allevatomichele@gmail.com

Le ultime offerte (4) Tesla Model 3 LR 2019

“Vendo Tesla Model 3 Long Range AWD in condizioni ottime. Dotata di pacchetto opzionale originale Acceleration Boost (valore 1.800 euro), pneumatici Pirelli PZero4 (2025) al 75% e treno invernale Continental. Cerchi in lega 19″, interno premium e pedaliera Performance. Check batteria 90%. Tenuta sempre in garage e caricata sempre in AC, tranne nei lunghi viaggi“. Il prezzo richiesto è di 19 mila euro. Per contatti potete scrivere allindirizzo mail roberto.santolamazza@gmail.com.