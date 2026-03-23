Mercedes certifica: elettrico molto più sostenibile

Mercedes certifica ancora una volta che le auto elettriche nell’intero ciclo di vita sono molto più sostenibili: due terzi in meno di impronta di carbonio.
Mercedes certifica: due terzi di emissioni in meno
La valutazione del ciclo di vita è stata verificata da un ente indipendente per la nuova GLC elettrica. Non solo c’è una riduzione di due terzi dell’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita rispetto all’attuale GLC con motore a combustione. Ma c’è un calo delle emissioni del 23% già in fase di produzione, il passaggio considerato più critico. Questo grazie all’impiego di batterie, alluminio e acciaio a basse emissioni di carbonio. Oltre a un maggiore utilizzo di materiali termoplastici riciclati e di energia rinnovabile nello stabilimento di Brema, dove si produce la GLC elettrica. “Questo risultato significativo è frutto dell’implementazione sistematica di misure di riduzione delle emissioni”, scrive la Mercedes in una nota. “Dall’alluminio a basse emissioni di carbonio fino agli interventi sulle celle ad alta tensione. Si registra poi un sensibile aumento di utilizzo di materiali secondari, insieme alla possibilità di scegliere il primo abitacolo vegano certificato al mondo“.
Anche i fornitori coinvolti nel rendere la GLC ancora più virtuosa
Per la sola fase produttiva, l’azienda ha concordato con i fornitori misure mirate di riduzione della CO₂. La diminuzione del 23% in fase di produzione è riferita alla GLC 400 4MATIC. “Questi risultati riflettono un approccio olistico”, spiega Mercedes. “Approccio che interviene sui materiali e componenti a maggiore intensità di carbonio: celle della batteria, alluminio, acciaio e materiali termoplastici”. Da anni anche altre Case, a partire da Volkswagen, pubblicano report per certificare che l’elettrico è comunque più sostenibile. Con un punto di pareggio rispetto alle emissioni di un veicolo termico che si riduce ad ogni modello messo mercato.
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