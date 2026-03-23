Mercedes certifica: elettrico molto più sostenibile

Per la sola fase produttiva, l’azienda ha concordato con i fornitori misure mirate di riduzione della CO₂. La diminuzione del 23% in fase di produzione è riferita alla GLC 400 4MATIC. “Questi risultati riflettono un approccio olistico”, spiega Mercedes. “Approccio che interviene sui materiali e componenti a maggiore intensità di carbonio: celle della batteria, alluminio, acciaio e materiali termoplastici”. Da anni anche altre Case, a partire da Volkswagen, pubblicano report per certificare che l’elettrico è comunque più sostenibile. Con un punto di pareggio rispetto alle emissioni di un veicolo termico che si riduce ad ogni modello messo mercato.

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