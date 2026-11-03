Mercedes cede le ricariche a Electra

Mercedes cede le ricariche (47 stazioni) a Electra: ad annunciarlo con un post su LinkedIn il numero uno dell’azienda francese, Aurelien de Meaux.

Mercedes cede le ricariche: 47 stazioni, di cui una in Italia

L’annuncio di De Meaux è duplice. Da un aprte la sua azienda sta diventando partner di ricarica premium del costruttore tedesco. Dall’altra, ed è questa la vera notizia, “Electra sta assumendo il controllo della rete di 47 stazioni di ricarica ultra-veloci di Mercedes”. La maggior parte delle quali è in Germania (in Italia ce n’è una). È un bel passo avanti per l’azienda francese, sempre più protagonista nel panorama europeo. Ed è una notizia dal duplice significato. Da una parte conferma che i costruttori di auto stanno progressivamente uscendo da un business che non è il loro. E in cui erano entrati solo per dare una spinta all’auto elettrica nella prima fase pionieristica. Dall’altra si conferma che nel mondo della ricarica è in atto un processo di razionalizzazione che porterà presto ad altre operazioni. Vedi il recente accordo per la vendita delle 64 stazioni di Smatriscs Italia a E.ON.

Il network francese sempre più protagonista in Europa

Che cosa significhi la vendita delle ricariche Mercedes a Electra l’ha spiegato de Meaux: “Per chi guida auto Mercedes tariffe preferenziali su tutta la nostra rete. Con la possibilità di prenotare un posto di ricarica prima di arrivare, così sarà pronto quando arrivi. E dietro questo annuncio c’è un blitz operativo davvero incredibile. Lo scorso fine settimana, le nostre squadre sono state mobilitate in tutta Europa per migrare tutte e 47 le stazioni su Electra in un solo giorno!”. In effetti sui social fioccano i post colmi di stupore per avere visto le colonnine Mercedes cambiare colore e insegne nel giro di poche ore. Con questa acquisizione Electra sale a 82 stazioni ad alta potenza nella sola Germania. Mentre Mercedes può concentrarsi nello sviluppo di una gamma elettrica sempre più convicente. Con 68.400 unità vendute nel trimestre luglio-settembre, +61% su base annua.

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