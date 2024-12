Mercedes studia la “vernice solare” che alimenta le auto elettriche

Mercedes Benz ha presentato una innovazione tecnologica per il futuro dell’automotive: una rivoluzionaria “vernice solare” . Si tratta di un rivestimento fotovoltaico, composto da moduli solari ultrasottili di soli 5 micrometri. Può produrre energia sfruttando la luce del sole, con un’efficienza del 20%.

Ne ha dato notizia il sito specializzato “pv magazine” nella sua edizione tedesca. E potrebbe rappresentare un salto tecnologico senza precedenti. Soprattutto perché dai primi dati trapelati il sistema della “vernice solare” potrebbe garantire una autonomia fino a 12mila km all’anno per un SUV di medie dimensioni. Prestazione che, ovviamente, potrebbe salire per auto di cilindrata inferiore.

Mercedes assicura che lo strato protettivo della vernice consentirà il passaggio del 94% dell’energia solare

Secondo il sito specializzato nelle rinnovabili solari “la superficie fotovoltaica può essere applicata su qualsiasi substrato. E lo strato protettivo è un nuovo tipo di vernice a base di nanoparticelle che consente il passaggio del 94% dell’energia solare. Con un peso di 50 grammi per metro quadrato, il rivestimento potrà coprire tutte le superfici esterne di un veicolo. Indipendentemente dalla forma o dall’angolazione“.

Mercedes ha già fornito esempi pratici, a seconda della irradiazione solare disponibile. A Stoccarda, il 62% dei 52 km giornalieri di un veicolo potrebbe essere alimentato dall’energia solare, mentre a Los Angeles si potrebbe arrivare al 100%.

L’iniziativa rappresenta un passo avanti rispetto al precedente progetto del tetto solare “Vision EQXX”, racconta ancora “pv magazine” dalla Germania. E si inserisce in una più ampia visione di sostenibilità, che include anche materiali alternativi riciclati e tecnologie innovative per la gestione delle batterie e la rigenerazione energetica nei veicoli elettrici.

Mercedes non è nuova a exloit in campo tecnologico. In ottobre ha inaugurato il primo impianto in Europa per il riciclo delle materie prime delle sue batterie. Innovativa anche la tecnologia, con processo meccanico-idrometallurgico che consente di riutilizzare il 96% dei metalli preziosi, puri al 99%.

