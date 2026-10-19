Mercedes AMG: super SUV da oltre 1.000 CV

Mercedes AMG lancia sul mercato la nuova GT SUV, modello sportivo di grandi dimensioni sviluppato da zero ad Affalterbach. La versione più prestazionale abbina tre motori elettrici a flusso assiale a una batteria da 800 volt. Potenza di ricarica fino a 710 kW.

La nuova Mercedes AMG GT SUV è il secondo modello basato sull’architettura elettrica ad alte prestazioni AMG.EA. Ma per il marchio di Affalterbach rappresenta un passaggio significativo: è infatti il primo SUV full-size sviluppato interamente tra le mura amiche.

La gamma comprende tre versioni – GT 53, GT 55 e GT 63 – con potenze che vanno da 544 a 1.169 CV. La GT 53 sarà disponibile a brevissimo, le altre due la prossima primavera.

Mercedes AMG GT Suv: autonomia 700 km, 0-100 in 2,7″

Al centro della versione di punta GT 63 ci sono tre motori elettrici a flusso assiale. Una tecnologia che si distingue per l’elevata densità di potenza rispetto alle soluzioni tradizionali a flusso radiale. Per questo modello Mercedes-AMG dichiara una potenza continua fino a 1.169 CV (860 kW) e 2.000 Nm di coppia, con un’accelerazione 0-100 km/h in appena 2,7 secondi.

La batteria più capace da 128 kWh (c’è anche da 106 kWh) ad alta tensione adotta un sistema a 800 volt e celle cilindriche raffreddate direttamente. Secondo Mercedes-AMG, la soluzione deriva dall’esperienza maturata in Formula 1 e punta a gestire meglio il calore. Un fattore determinante sia per le prestazioni sia per la ricarica ad alta potenza.

Il costruttore dichiara con questo accumulatore un’autonomia massima di 700 km e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 710 kW. Con la possibilità di recuperare in 10 minuti fino a 450 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Ovviamente, si tratta di un valore che dipende dalla disponibilità di una colonnina compatibile.

Assetto attivo e aerodinamica funzionale

La piattaforma elettrica non è l’unico elemento caratterizzante. La GT SUV introduce il sistema AMG Active Ride Control+, con stabilizzazione attiva di beccheggio e rollio, pensato per regolare e limitare i movimenti della carrozzeria.

L’obiettivo è compensare almeno in parte gli effetti dinamici legati alla massa e all’altezza di un SUV di grandi dimensioni. La posizione di guida sportiva, il baricentro ribassato e la silhouette relativamente bassa contribuiscono alla stessa impostazione. Mentre le soluzioni costruttive alleggerite dovrebbero contenere il peso complessivo.

Anche l’aerodinamica è chiamata a svolgere un ruolo importante su quest’auto. Tra gli elementi annunciati figurano lo spoiler attivo sul tetto e il sistema Airpanel, progettati per adattare il comportamento dei flussi d’aria alle esigenze di marcia.

Il guidatore può comunque personalizzare la risposta dell’auto attraverso diversi programmi di guida e il sistema AMG Race Engineer, che permette di intervenire su parametri come la risposta dell’acceleratore, la dinamica in curva e lo slittamento delle ruote.

C’è il “sound” digitale. Prezzi italiani ancora da definire

Mercedes-AMG GT SUV supera i 5 metri di lunghezza (5,08) proponendo una linea bassa e slanciata, seppur con passaruota pronunciati e fiancate ben tornite. L’auto è larga 2 metri, alta 1,65, con un passo di 3,04 metri.

Nonostante l’impostazione sportiva, la GT SUV ha un bagagliaio ben capiente (607 litri), che può arrivare a 1.740 abbattendo i sedili posteriori. A questi si aggiunge un vano anteriore da 78 litri.

L’abitacolo riprende l’impostazione delle sportive AMG, con un display centrale per il sistema multimediale da 14 pollici.

Per i nostalgici Mercedes-AMG ha pensato anche ad una sorta di “esperienza sonora” dedicata. Il programma AMGFORCE Sport+ riproduce infatti un sound ispirato ai motori V8 o sei cilindri della Casa, accompagnato da cambi marcia simulati e da vibrazioni percepibili sui sedili.

Di fatto, una componente emozionale, che il costruttore integra nella propria interpretazione della sportività elettrica.

Per il momento la Mercedes ha comunicato solo il prezzo di partenza della GT 53 per il mercato tedesco: 113.050 euro. Non è ancora disponibile un listino italiano ufficiale. Le GT 55 e GT 63, attese nella primavera del 2027, completeranno successivamente la gamma.

– Leggi anche: Leapmotor T03 Auto 2026 per i giurati di Vaielettrico