Mercedes-AMG GT Coupé 4 elettrica: “finto V8”







Una super berlina a batteria da oltre 1.150 CV e scatto 0-100 km/h in circa 2 secondi. Ecco la nuova AMG GT Coupé 4 elettrica, sportiva ad alte prestazioni con cui Mercedes-AMG si presenta per la prima volta sul mercato elettrico. Motori assiali, ricarica ultra-rapida oltre 600 kW, batteria da 800 volt e… la simulazione del rumore di un V8 termico.

L’auto rappresenta il primo modello completamente elettrico sviluppato direttamente dalla divisione ad alte prestazioni di Mercedes. Un passaggio delicato per il marchio tedesco, che deve convincere una clientela storicamente legata ai motori termici più emozionali.

Oltre 1.100 cavalli con i motori assiali Yasa

Partiamo subito dal dire che la versione top di gamma AMG GT 63 Coupé 4 EV è la Mercedes di serie più potente mai prodotta. I dati dichiarati sono impressionanti: potenza massima di 1.169 CV, 0-100 km/h in circa 2 secondi, velocità massima di 300 km/h.

Le grandi prestazioni sono dovute anche ad un elemento tecnico innovativo: l’utilizzo dei nuovi motori elettrici assiali sviluppati grazie alla tecnologia YASA, società acquisita da Mercedes nel 2021.

A differenza dei motori tradizionali a flusso radiale, quelli assiali utilizzano una struttura piatta dalle dimensioni ridotte, e dal peso inferiore, che permette di ottenere una maggiore densità di coppia e quindi un’efficienza elevata.

Mercedes dichiara che ogni motore è più piccolo del 67% rispetto a un’unità convenzionale, con densità di potenza tripla.

La AMG GT EV adotta tre motori: uno anteriore e due posteriori.

Ricarica record: 400 km in circa 11 minuti

L’altra grande novità riguarda la piattaforma elettrica da 800 volt e la capacità di ricarica estremamente elevata.

La AMG GT EV può raggiungere oltre 600 kW di potenza DC, un valore oggi quasi senza rivali nel mercato automotive. Mercedes promette una ricarica dal 10 all’80% in circa 11 minuti, recuperando quasi 450 km WLTP.

La batteria da 106 kWh utilizza celle cilindriche sviluppate appositamente dal marchio tedesco e adotta una chimica con anodo al silicio e catodo NMCA per aumentare la densità energetica.

L’autonomia dichiarata WLTP varia tra 597 e 700 km, anche se i dati definitivi sono ancora in fase di omologazione.

Il ritorno del V8… ma solo digitale

L’aspetto più controverso della nuova AMG GT elettrica riguarda però il sistema che simula il comportamento di un motore V8 tradizionale.

In modalità Sport+ la vettura riproduce infatti il rumore artificiale del V8, ma non solo. Si possono attivare anche i cambi di marcia simulati, il limitatore virtuale, le vibrazioni nei sedili e c’è anche un contagiri digitale fittizio.

Il guidatore può persino utilizzare i paddle al volante per “cambiare marcia” nel cambio virtuale a 9 rapporti.

Mercedes sostiene che questo sistema serva a mantenere il coinvolgimento emotivo tipico delle AMG tradizionali. Una scelta che segue quanto già visto sulla Hyundai Ioniq 5 N, ma che continua a dividere appassionati e addetti ai lavori.

Fortunatamente, tutto può essere disattivato. In modalità Race, infatti, la vettura sfrutta tutta la fluidità e la spinta continua tipica dei powertrain elettrici.

Aerodinamica attiva e assetto intelligente

L’auto introduce poi anche numerose soluzioni aerodinamiche attive: diffusore posteriore mobile; spoiler adattivo; gestione dinamica delle prese d’aria; sospensioni pneumatiche regolabili.

Mercedes parla addirittura di un diffusore attivo “primo al mondo” su una vettura di serie. L’obiettivo è migliorare stabilità e raffreddamento alle alte velocità senza penalizzare l’efficienza.

Interni hi-tech

Nonostante il carattere sportivo, la AMG GT EV mantiene una buona praticità: quattro posti veri, ampio bagagliaio e persino un frunk anteriore.

Molto scenografico il tetto panoramico elettrocromico, capace di cambiare trasparenza e creare effetti luminosi personalizzati.

L’abitacolo segue il nuovo corso Mercedes con una plancia dominata dagli schermi. Restano pochi controlli fisici, scelta che continua a far discutere nel settore automotive premium.

Il sistema MBUX evoluto integra funzioni basate su Intelligenza artificiale in grado di apprendere le abitudini del conducente e adattare in tempo reale le impostazioni del veicolo. La vettura è inoltre dotata di sistemi di assistenza alla guida di livello avanzato, con funzionalità predittive che intervengono nella gestione dell’energia, della sicurezza e della dinamica del veicolo.

Arriva a fine anno. Ma con prezzi da supercar?

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 elettrica farà il suo debutto tra la fine del 2026 e l’inizio 2027. All’apertura degli ordini saranno disponibili le versioni GT 55 da 600 kW (816 CV) e GT 63 da 860 kW (1.169 CV).

I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma Mercedes lascia intendere che si partirà abbondantemente oltre i 100 mila euro.

Ora resta da capire quanto il pubblico AMG tradizionale sarà disposto ad accettare l’elettrificazione. Per questo motivo siamo di fronte ad un modello che rappresenta un punto di svolta decisivo per il brand AMG, e in generale per il futuro dell’auto elettrica sportiva targata Mercedes, sempre più avanzata nelle prestazioni e nell’innovazione tecnologica.