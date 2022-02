Mercedes AMG EQE, la 5° elettrica della Stella

Mercedes AMG EQE: svelato il quinto modelli elettrico della Casa tedesca. Dopo la top di gamma EQS, barra ancora su auto a batterie prestazionali.

Mercedes AMG EQE: due motori, potenza fino a 687 Cv

La AMG EQW arriva in una duplice versione:

la 43 4MATIC: consumi 22,5–19,7 kWh/100 km e autonomia WLTP: 462–533 km.

consumi 22,5–19,7 kWh/100 km e autonomia WLTP: 462–533 km. la 53 4MATIC+: consumi 23,2–20,3 kWh/100 km e autonomia WLTP 444–518 km.

Questi modelli si basano sull’architettura solo-elettrica di Mercedes per la categoria superiore e luxury (EVA2). Con soluzioni specifiche di AMG, in particolare per trazione, assetto, freni, sound, il design degli esterni e degli interni .Entrambi i modelli offrono un concetto di trazione orientata alla performance, con due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore. La potenza va dai 350 kW (476 CV) della 43 4MATIC ai 505 kW (687 CV) della 53 4MATIC+ con pacchetto DYNAMIC PLUS AMG a richiesta e funzione booster. La coppia massima è compresa tra 858 e 1000 Nm.

Versione top: 0-100 in 3,3″, velocità 240 km/h

I nuovi modelli Mercedes-AMG EQE sono dotati di una batteria da 328 volt con capacità netta sfruttabile di 90,6 kWh, composta da dieci moduli con 360 celle “pouch”. Tre i programmi di marcia: Sport e Sport+ puntano sulla performance, mentre il Comfort si concentra sull’autonomia. Una novità è la possibilità di aggiornare il sistema di gestione della batteria “over the air”, per miglioramenti costanti lungo il ciclo di vita. EQE 53 4MATIC+ dispone inoltre di un set di cavi specifico di AMG, adattato alla capacità di potenza superiore. La composizione chimica delle celle compie un passo avanti nella sostenibilità: la percentuale di cobalto si è infatti ridotta al 10%. Il materiale attivo ottimizzato è composto da nichel, cobalto e manganese in rapporto 8:1:1. Quanto ai tempi di ricarica, le AMG EQE arrivano fino a 170 kW di potenza: in 15 minuti corrente elettrica utile a percorre 180 km.

Guarda anche: la Mercedes EQS alla prova-autostrada