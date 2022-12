Mercedes a tutto elettrico, converte tutte le fabbriche

Mercedes a tutto elettrico: annunciata per l’inizio del 2024 la produzione di batterie e motori per EV negli stabilimenti in Germania, Romania e Cina. Con l’obiettivo di elettrificare l’intera gamma entro il 2030: indietro non si torna.

Mercedes a tutto elettrico: motori EV e batterie là dove si fanno propulsori termici

Mentre il governo italiano continua a cavalcare la “neutralità tecnologica”, investendo miliardi di euro nell’idrogeno, i grandi costruttori tirano dritto sull’elettrico. Il gruppo di Stoccarda prevede di investire circa 5 miliardi di euro nei suoi siti di produzione di motori europei per riconvertirli all’EV. Secondo il piano annunciato , le fabbriche tedesche di Kamenz in Sassonia, Bruhl nel Baden-Wurttemberg e Pechino produrranno i sistemi di batterie per i futuri modelli elettrici entry-level e di medie dimensioni. Un altro sito di assemblaggio di batterie è previsto a Kolleda in Turingia, dove Mercedes produce tra l’altro motori a combustione. La decisione, come sempre avviene in questi casi, dipenderà dall’importo del sussidio che verrà ricevuto dalla Regione.

Anche a Termoli si faranno batterie per la Casa tedesca

Le unità motrici per questi stessi modelli saranno costruite a Unterturkheim, Baden-Wurttemberg, Sebes, Romania e Pechino a partire dal 2024. Le sedi di Amburgo e Metingen (Baden-Wurttemberg) continueranno l’assemblaggio già esistente di assali e componenti elettrici. A Berlino verranno rilasciati potenti motori elettrici per la futura piattaforma dedicata alle auto sportive AMG. L’obiettivo di Mercedes è quello di diventare completamente elettrica entro il 2030, “dove le condizioni di mercato lo consentiranno“. La riconversione degli stabilimenti produttivi porterà per la prima volta un importante investimento anche in Italia. Già a marzo, infatti, è stato annunciato che la Casa della Stella sarà socio con Stellantis e Total Energies nella riconversione della fabbrica ex Fiat di Termoli. Nell’impianto molisano, da cui sono usciti a lungo i famosi motori Fire, si produrranno batterie di nuova generazione per auto elettriche.