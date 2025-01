Mercato USA, Hyundai, Tesla e Polestar: i flash

Mercato Usa in salute: EV +7,3% a 1,3 milioni – Test di ricarica: Model 3 vs Ioniq 5 – Nuovo Tesla Center a Milano – Polestar: in arrivo la 5 e la 7/ Settimana flash.

Mercato Usa: vendite a 1,3 milioni, domina sempre Tesla

Davvero l’auto elettrica è in crisi a livello mondiale? A giudicare dai dati non si direbbe. Il 2024 è stato un altro anno boom in Cina e anche negli Stati Uniti non è andata male. Le EV vendute nel Paese di Donald Trump sono state 1.301.411 con una crescita del 7,3% sul 2023. Inutile dire che Tesla continua a dettare legge, anche se con numeri in calo: la Model 3 è stata l’auto più venduta ( 372.613 unità, -6,6%), seguita a distanza dalla Model 3 (189.903, -17,4%). Ancora più lontana l’auto terza classificata, la Ford Mustang Mach-E (51.745 -27%). Tra i marchi, secondo i dati pubblicati dal Cox Automotive’s Kelley Blue Book, è ancora Tesla a dettare legge, con 633.762 veicoli consegnati ai clienti. Secondo posto per Ford, con 97.865, davanti a Chevrolet con 68.044. Tesla ha annunciato di avere conquistato la leadership nei pick-up con il Cybertruck, senza però fornire cifre.

Gara di ricarica tra Tesla Model 3 e Ioniq 5

Chi è il più veloce del reame nella ricarica? Uno Youtuber americano, OutofSpec, ha fatto un test in un Supercharger Tesla, mettendo a confronto una Tesla Model 3 e una Hyundai Ioniq 5, entrambe nelle versioni Long Range. I risultati hanno dato ragione al modello coreano: la Tesla ha prelevato dalla colonnina del Supercharger 55,7 kWh in 31 minuti e 53 secondi. Mentre la Ioniq 5 ha prelevato quasi 4 kWh in più, per la precisione 59.6kWh, in 30 minuti e 37 secondi, aggiudicandosi quindi il confronto. Durante il test, la Ioniq 5 ha avuto un inconveniente: a un certo punto la ricarica si è interrotta, senza motivi apparenti ed è stato necessario far ripartire l’operazione.

Nuovo Tesla Center a Milano-Vittuone, il più grande in Italia

Tesla prepara l’ apertura (con una festa sabato 1° febbraio) di una nuova location, la più estesa mai inaugurata in Italia: il Tesla Center di Milano-Vittuone. La nuova sede rafforza la presenza del marchio nella provincia di Milano. Aggiungendosi alle location di Merlata Bloom, allo store in Piazza Gae Aulenti e al Tesla Center di Peschiera Borromeo. Il nuovo Tesla Center ha una superficie totale di oltre 40 mila metri quadri, il doppio di Verona, che finora occupava lo spazio più esteso. E sarà in grado di stoccare in grande quantità le auto Tesla in arrivo nella Penisola, pronte per essere consegnate. Nello showroom, i visitatori potranno chiedere informazioni ai Tesla Advisor, toccare con mano e soprattutto provare su strada tutta la gamma Tesla. Potranno inoltre ricevere assistenza presso il nuovo Service o ritirare le auto nel Delivery Hub. Nell’evento di apertura del 1° febbraio (dalla 15 e 30, si accede prenotandosi qui) sarà esposto il nuovo robotaxi Tesla, il Cybercab (foto).

Altri due modelli Polestar in arrivo: la 5 e la 7

Nuovo piano di rilancio per Polestar, marchio elettrico svedese di proprietà cinese e nuovi modelli in arrivo. Confermato per la seconda metà del 2025 l’avvio delle vendite della Polestar 5, una coupé grand-tourer a 4 posti, ad alte prestazioni, la prima in gamma a utilizzare la tecnologia a 800 volt. La 5 sarà basata su una carrozzeria in alluminio incollato, sviluppata internamente da Polestar. Ma l’annuncio più ghiotto riguarda il prossimo arrivo di Polestar 7, che sarà un SUV compatto premium. Pensato per uno dei segmenti più redditizi e in più rapida crescita a livello globale. La 7 diventerà quindi il modello entry-level, il più accessibile in termini di prezzo, dell’offerta. Polestar viene da un anno difficile sul piano delle vendite: si è passati dalle 52.796 unità vendute nel 2023 alle 44.851 del 2024.

