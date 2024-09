Mercato moto e scooter elettrici. Agosto -14%. Tutta colpa dei ciclomotori

Anche Agosto con segno meno per il mercato delle due ruote elettriche. Le vendite segnano un -13,8% rispetto allo stesso mese del 2023, ma non è andata affatto male. Ecco perché!

Agosto in leggera flessione per tutto il segmento delle due ruote con un generale -2,5%. Numeri diversi da quelli di scooter e moto elettriche. Con 588 veicoli targati, il conto si ferma a un -13,78% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E’ un risultato che, nel generale sconforto di quest’anno, è però molto meno negativo di quanto appare.

Analizzando i numeri forniti da ANCMA, è evidente che a trascinare il bilancio in zona negativa sono i ciclomotori che hanno venduto 191 veicoli contro i 284 dell’agosto 2023 (-32,7%). Gli scooter invece targano esattamente lo stesso numeri di mezzi dell’anno scorso: 368. Impercettibile flessione per le moto: -3% con 29 immatricolazioni, una in meno dell’anno scorso.

Tornando ai ciclomotori se si analizza il dato delle immatricolazioni dello scorso anno si vede come rispetto al 2022 fossero cresciute dei oltre il 73%, con un targato di agosto quindi eccezionalmente alto. Tanto che se confrontassimo il 2024 con il 2022 il dato risulterebbe nettamente positivo. Insomma, non c’è di che essere allegri, ma in ultima analisi Agosto non è stato certamente un mese così negativo. Detto questo, rimane sconfortante il dato Gennaio-Agosto che segna complessivamente un -22,09% pari a 7.264 mezzi messi su strada.

Mercato di Agosto, i veicoli più venduti hanno quattro ruote

Non è più una notizia: nella classifica dei veicoli elettrici classificati “L” i più venduti sono sempre i quadricicli. Bisogna scendere fino alla quinta posizione per trovare l’Askoll Es1 che nei primi otto mesi del 2024 è il mezzo elettrico a due ruote più venduto. Seguono lo Yamaha NEO’s e il Seat MO. In classifica anche i due scooter elettrici BMW: il CE02 e il CE04.

