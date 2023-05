Mercato libero e tutelato: che cosa conviene

Mercato libero e tutelato, quale scegliere? Con il prezzo dell’energia sulle montagne russe, i lettori si interrogano e qui Andrea condivide i suoi calcoli. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Mercato libero e tutelato: vediamo due anni di tariffe, 2021-23

“L‘articolo “Scossa al mercato da Poste Energia” ha generato molti commenti. Alcuni proponevano la bontà del mercato tutelato, altri del mercato libero. A questo punto ho provato a valutare quale soluzione avrebbe fornito i risultati migliori dal punto di vista economico, nel periodo interessato a variazioni di prezzo inusuali. Non ho inserito i valori del quinquennio 2016-2020, perché le variazioni sono state minime (min 39-max 61 €/MWh). Ho inserito in una tabella i valori dell’energia (PUN e mercato tutelato) da giugno 2021 allo stesso mese del 2023, per valutare le scelta…Utilizzando la matematica. Una prima analisi evidenzia che il PUN, degli ultimi 25 mesi è stato inferiore al mercato tutelato in 17 occasioni. A questo punto mi sono chiesto: quale delle due opzioni mi avrebbe permesso di ridurre la spesa energia, nello stesso periodo? Entrambi i contratti sono a prezzo variabile nel tempo, entrambi ancorati al PUN, anche se con regole diverse“.

Vanno considerate tutte le spese

“Le tariffe del mercato tutelato sono determinate da ARERA e variano trimestralmente, quelle del mercato libero, solitamente, hanno variazione mensile. Nel secondo caso i contratti ‘tipici’ prevedono, oltre ad un prezzo base pari al PUN, un altro sovraprezzo denominato spread. A questo punto ho provato a calcolare il valore massimo dello spread, associato ad una scelta contrattuale di libero mercato, fatta a giugno 2021. E che avrebbe permesso di pareggiare la spesa energetica per i due anni seguenti. Il risultato, dal punto di vista matematico interessante: il valore di equilibrio fissa lo spread al 27%. In pratica: se avessi scelto un contratto del mercato libero con PUN+spread pari al 27% del PUN, avrei speso lo stesso ammontare del mercato tutelato. Ma esiste un’altra variabile: la “spesa di commercializzazione” che nel mercato tutelato è 58,4 €/anno, mentre è solitamente più alto nel mercato libero (2-3 volte rispetto al tutelato)“.

Mercato libero e tutelato, vi tornano questi conteggi?

“La valutazione anche della spesa fissa nel simulatore riduce il valore dello spread limite (valore che produce“equivalenza di spesa”). Inoltre il risultato è funzione dei consumi. I dati sono stati tratti dal sito di ARERA (per il mercato tutelato) e dal sito GME per la rilevazione del PUN. Il PUN di maggio 2023 è calcolato fino al 24. Mentre il valore di giugno 2023 è stato posto pari a maggio, secondo i valori di controllo suggeriti dal GME. Non sono uno specialista della formazione dei prezzi dell’energia, ma solo un “apprendista stregone”. E vorrei sapere dai numerosi ed informati lettori di Vaielettrico se ho commesso errori (magari dimenticando altre voci di calcolo … altrettanto importanti). In ogni caso, ringrazio anticipatamente“. Andrea Garramone

Risposta. Tra i lettori in effetti ci sono molti esperti in materia: vediamo chi si ritrova nei calcoli di Andrea…