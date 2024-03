Mercato in crisi, Seat abbandona gli scooter elettrici

Fulmine a ciel sereno in casa Seat, che a quanto pare ha deciso di mettere un freno alle vendite dei sui scooter elettrici MÓ a causa del mercato poco redditizio. Per il futuro si guarda ai quadricicli elettrici?



“Le vendite degli e-scooter non sono in linea con le nostre attese. Il mercato non è stato all’altezza e questo non ci ha permesso di raggiungere una situazione redditizia. Ci dobbiamo quindi fermare”. Poche parole, ma chiare, rilasciate da Wayne Griffith, CEO di SEAT e Cupra, durante la presentazione dei risultati dell’azienda per il 2023, sembrano tracciare una linea decisa sul futuro delle due ruote a zero emissioni della casa spagnola. Almeno per il momento.

Vendite in calo, si cambia

Le tre versioni attualmente in vendita della gamma elettrica (MÓ 50, MÓ 125 e MÓ 125 Performance), a detta dei vertici Seat, pagano lo scotto di un mercato delle due ruote che anche in Francia (come in Italia) nell’ultimo anno ha subito un duro colpo, con un generale calo delle vendite. La mancanza di risultati avrebbe portato a problemi di redditività e quindi alla scelta, forzata, di abbandonare il progetto.

Prova tangibile che in Seat le prospettive stiano cambiando è nella fruttuosa offerta promozionale appena messa in atto per l’acquisto degli e-scooter MÓ. Una vera e propria “svendita” totale, con sconti che arrivano a toccare anche i 1200 euro per il modello di punta MÓ 125…

Dagli e-scooter ai quadricicli elettrici ?

L’azienda spagnola non intende quindi rendere la sospensione dal mercato immediata ma piuttosto provare prima a vendere le rimanenze in stock entro l’anno per poi in futuro puntare su altro. Magari continuando a collaborare nell’ambito della mobilità urbana sostenibile insieme alla connazionale Silence, da cui Seat nel 2020 plasmò in toto i suoi scooter elettrici.

Voci di corridoio suggeriscono che la partnership tra le due aziende spagnole potrebbe infatti essere rilanciata attorno ad un nuovo progetto, con al centro lo sviluppo di un quadriciclo elettrico urbano.

Il segmento è in forte ascesa e, anche se alcuna decisione è stata ancora finalizzata, pare che siano in corso trattative per introdurre nella futura gamma Seat un modello che possa fare da concorrente alle varie Citroën Ami, Opel e-Rocks e Fiat Topolino. Guarda caso prendendo ispirazione dal Silence S04 in arrivo, ma con caratteristiche Seat esclusive.

Staremo a vedere.

