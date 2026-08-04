Mercato EV in Cina: Leapmotor oltre quota 100 mila vendite a luglio







Con il mercato delle auto elettriche che in Cina continua a crescere a ritmi impressionanti, il mese di luglio segna un traguardo storico per Leapmotor. Il costruttore ha superato per la prima volta le 100 mila consegne mensili, superando, nelle sole vendite di veicoli a nuova energia (NEV), anche un colosso come Changan.

I dati di mercato evidenziano una competizione sempre più serrata tra i grandi Gruppi cinesi protagonisti anche sui mercati internazionali. BYD si conferma leader incontrastata.

Leapmotor nel club dei “100 mila”

Con 101.267 auto consegnate a luglio, Leapmotor continua a scalare nelle classifiche cinesi di gradimento. Ha registrato una crescita del 102% rispetto allo stesso mese del 2025, un nuovo record che lo porta a superare anche un colosso come Changan nelle vendite dei veicoli elettrificati.

Il dato desta particolare interesse anche in relazione al mercato europeo. Leapmotor è infatti uno dei marchi cinesi che stanno ampliando la propria presenza nel continente grazie alla collaborazione con Stellantis, che ne cura distribuzione e sviluppo commerciale in numerosi Paesi europei, Italia compresa.

A trainare le vendite è stata soprattutto la nuova Leapmotor A10, destinata ai mercati internazionali con il nome B03X, che a luglio ha rappresentato quasi il 30% del totale.

In Cina BYD resta irraggiungibile

Mentre Leapmotor cresce e convince, nessuno è ancora in grado di scalfire la leadership assoluta di BYD sul mercato: 411.072 autovetture vendute nell’ultimo mese. Quattro volte i volumi di Leapmotor…

Il costruttore continua così la serie positiva di crescita su base annua che dura da tre mesi consecutivi. Da segnalare soprattutto il risultato ottenuto sui mercati internazionali: le vendite all’estero hanno sfiorato le 180 mila unità, nuovo massimo storico per il Gruppo.

Anche i marchi premium della galassia BYD mostrano una forte espansione. Fang Cheng Bao ha raggiunto 41.213 immatricolazioni (+190,6% sul 2025), mentre Denza ha consegnato 19.196 vetture (+68,8% rispetto a un anno fa).

Geely, Nio e Huawei alimentano la competizione

Alle spalle di BYD continuano a rafforzarsi diversi protagonisti del mercato.

Geely Galaxy, il marchio elettrificato del gruppo Geely, ha totalizzato 107.797 vendite, mantenendo un leggero vantaggio su Leapmotor.

Buoni risultati anche per Nio, che nel complesso ha consegnato 35.934 vetture, in aumento del 71% su base annua. Il marchio principale ha contribuito con 20.008 unità, mentre Onvo ha raggiunto 10.155 consegne e il nuovo brand Firefly ha registrato 5.771 immatricolazioni, con una crescita superiore al 140%.

Anche Xiaomi conferma il buon andamento della propria attività automobilistica, superando le 30 mila consegne mensili.

Huawei cresce con HIMA, Li Auto rallenta

Prosegue anche l’espansione della piattaforma Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) sviluppata da Huawei, che a luglio ha totalizzato 45.046 consegne.

Tra i marchi aderenti spicca Luxeed, nato dalla collaborazione con Chery, che ha raggiunto 10.709 vendite, con un incremento del 227,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In controtendenza invece Li Auto, che ha consegnato 30.468 veicoli, registrando un lieve calo dello 0,9%.